Общество

В странах СНГ запустили единый геопортал: для чего он нужен

В странах СНГ запустили единый геопортал — пользоваться предоставленными данными можно бесплатно. Об этом сообщает исполком Содружества.

Отмечается, что геопортал является справочно-информационным ресурсом и будет пополняться данными на постоянной основе.

Решение о его создании было принято два года назад.

«Геопортал инфраструктуры пространственных данных государств-участников СНГ предоставляет уникальный доступ к ключевым возможностям на пространстве Содружества Независимых Государств. Используя платформу, вы можете:

  • открыть для себя туристический потенциал;
  • определиться с выбором высшего учебного заведения;
  • построить перспективную карьеру;
  • выявить инвестиционные перспективы.

Геопортал СНГ — единая геоинформационная площадка, созданная в интересах граждан, государственных и муниципальных органов власти, представителей бизнес-сообщества, научных и образовательных организаций, для поиска, распространения, систематизации и оптимизации высококачественных и достоверных, юридически значимых стандартизированных пространственных данных и сервисов в государствах-участниках СНГ», — говорится в сообщении.

Карта представляет собой удобный и простой способ визуализации географической информации. Она разработана для того, чтобы помочь в решении социальных, экономических, культурных, туристических и образовательных задач.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356425/
просмотров: 337
