Общество

Геопортал инфраструктуры пространственных данных создадут в странах СНГ

В рамках реализации проекта по созданию Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств — участников СНГ Росреестр и Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Кыргызстана подписали соглашение, в рамках которого будет организован и налажен обмен открытыми данными для его дальнейшего наполнения. Об этом сообщили в Росреестре.

Договоренности достигнуты в Чолпон-Ате на очередной сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли стран СНГ.

«Соглашение с нашими коллегами в КР — очередной важный шаг в реализации проекта по созданию Геопортала СНГ, который позволит на системной основе организовать сбор и обмен открытыми пространственными данными для наполнения платформы и обеспечения работы сервисов для граждан наших стран. В марте 2025 года мы подписали аналогичный документ с Республикой Беларусь и сегодня прорабатываем эту возможность с другими странами — участницами проекта», — сказал глава Росреестра Олег Скуфинский.

«Развитие Геопортала обеспечит интеграцию национальных систем, доступ к актуальным картографическим материалам и создание современных сервисов, востребованных в науке, экономике и управлении территориями», — добавил глава профильного ведомства КР Эрнисбек Зарнаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344387/
просмотров: 251
