Общество

В Кыргызстане презентовали туристический портал Nomad.kg

В Кыргызстане презентовали мультиязычный туристический портал Nomad.kg. Как сообщил на пресс-конференции автор проекта, представитель «Дестинация Талас» Гамал Соронкулов, задумка проекта появилась еще в 2019 году.

«За это время наша команда успешно реализовала два подобных проекта — ecomap.kg (онлайн-карта экологических нарушений в Кыргызстане) и map.kg о красотах республики, 32 ключевых районах биоразнообразия. Есть много энтузиастов, которые нам в этом помогают», — сказал Гамал Соронкулов.

Он добавил, что с советского периода внимание в первую очередь уделяли Иссык-Кульской области, а многие регионы, такие как Баткен и Талас, выпадали из этого внимания.

«Но сегодня ситуация изменилась, мы свой проект начали с Таласской области, где есть огромный потенциал для развития туризма. Многие кыргызстанцы знают основные три локации в Таласе — «Манас-Ордо», село Шекер — родину классика Чингиза Айтматова и национальный природный парк «Беш-Таш». Мы готовы продемонстрировать уже примерно 30 локаций по Таласу», — отметил Гамал Соронкулов.

Другой автор проекта, представитель ОО «Союз фотожурналистов» Владислав Ушаков добавил, что сайт только начали наполнять.

«К сожалению, есть большой информационный провал, особенно на кыргызском. Если поищете информацию о локациях Кыргызстана на госязыке, то найдете не более 30 локаций. На нашем ресурсе информация будет на трех языках — русском, кыргызском и английском. Сайт Nomad.kg не коммерческий, у нас нет желания заработать на каждой точке, наш интерес в том, чтобы люди узнали о Кыргызстане как можно больше на понятном им языке и посещали новые места. Туризм содействует развитию регионов Кыргызстана и вкладу в экономики», — подчеркнул он.
