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Общество

Трем ветеранам Великой Отечественной войны президент передал помощь

Трем ветеранам Великой Отечественной войны президент Кыргызстана передал материальную помощь. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Накануне Дня Победы ветеранов Великой Отечественной войны Шаабая Шатманова, Леонида Тузова, Асека Урманбетова навестила заместитель руководителя аппарата президента Эльвира Сариева.

Фронтовик Шаабай Шатманов участвовал в освобождении Новороссийска, Керчи, Бреста, Варшавы, Праги и Берлина. Он - кавалер орденов «Красной Звезды», боевого «Красного Знамени», Отечественной войны I степени.

Поздравления от имени Алмазбека Атамбаева получил и ветеран Леонид Тузов.

Леонид Тузов воевал на Первом Белорусском фронте в составе Второй танковой армии. Награжден боевыми орденами «Красной звезды», Отечественной войны I и II степеней, медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в ВОВ 1941 – 1945 гг.». В мае 1945 года получил тяжелое ранение.

Эльвира Сариева посетила 94-летнего Асека Урманбетова.

Асек Урманбетов в годы Великой Отечественной войны командовал стрелковым взводом, воевал на Прибалтийском фронте. За боевые заслуги награжден орденами «Красной звезды», Отечественной войны I степени. Был тяжело ранен.

Ветераны Шаабай Шатманов, Леонид Тузов и Асек Урманбетов поздравили кыргызстанцев с 9 Мая, пожелали всем кыргызстанцам мирного неба и благополучия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51289/
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