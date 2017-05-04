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Общество

Правозащитники обеспокоены серийностью исков Генпрокуратуры к СМИ

Представители Коалиции «За демократию и гражданское общество» выступили с критикой в адрес генерального прокурора Кыргызстана Индиры Джолдубаевой за то, что она подала очередной скандальный иск к Чолпон Джакуповой, Нарыну Айыпу и Дине Масловой.

В коалиции недоумевают, как из выступления Чолпон Джакуповой 30 марта на круглом столе, организованном омбудсменом Кубатом Оторбаевым, Индира Джолдубаева определила, что «человек с маниакальными наклонностями» — это Алмазбек Атамбаев?

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«Присутствующие помнят, что Чолпон Джакупова однозначно не называла человека по имени. Исходя из «контекстуального анализа» событий эту фразу можно было бы отнести и к самой Индире Джолдубаевой, учитывая серийность ее действий по подаче исков против граждан якобы в защиту президента. Примечательно, что согласно тексту иска эксперты признают, что «Джакупова использует иронию и сарказм в отношении Генпрокуратуры». Поэтому весьма спорно трактование Индирой Джолдубаевой фразы «пора остановить человека с маниакальными наклонностями» исключительно только по отношению к президенту. Можно ли предполагать, что Индира Джолдубаева использовала имя главы государства, чтобы отомстить Чолпон Джакуповой за «иронию и сарказм в отношении Генпрокуратуры»? — задаются вопросом в организации.

В организации указывают, что из-за «эмоционально-экспрессивных» исков последнего времени республика в рейтинге свободы резко понизила свои позиции. «Кыргызстан больше не считается относительно свободной страной и не может называться «островком демократии в Центральной Азии». Невиданный всплеск исков против журналистов и общественных деятелей уже создал негативное общественное мнение, а также нагнетание ситуации вокруг имени президента, эмоционально напряженную ситуацию в стране, вызвал международный резонанс, нанес огромный ущерб репутации президента и демократическому имиджу Кыргызстана», — считают в коалиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51188/
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