Неделя-24: что вы могли пропустить

На этой неделе в Кыргызстане между майскими праздниками выдалось всего три рабочих дня. Но за это время депутаты успели рассказать, почему вдруг решили перенести президентские выборы на октябрь. А главу государства защитили его турецкие партнеры, которые сообщили, что он все-таки получил от них $35 миллионов.

О чем еще писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном недельном обзоре.

24 года Конституции Кыргызстана

5 мая 1993 года «легендарный парламент» принял первую Конституцию независимого Кыргызстана. Основной закон страны рождался в острейшей борьбе различных общественно-политических сил за выбор дальнейшего пути развития страны. Следует отметить, что работа над его концепцией началась еще при жизни СССР — в начале мая 1991 года. ИА «24.kg» предлагает совершить экскурс в историю Конституции.

Один день из жизни артистки

Фото Фото из личного архива. Галина Кетова с детьми и мужем Владимиром

Галина Кетова сразу призналась: дама она очень деятельная и активная, а потому жалеет, что в стуках не 48 часов. Как проходит рядовой день самой обаятельной и веселой актрисы Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова, чудесной мамы троих сорванцов и просто любящей и любимой супруги — в материале ИА «24.kg». Испытано на себе, как говорится.

Наказание за исполнение

В редакцию ИА «24.kg» обратился бывший второй секретарь визового пункта аэропорта «Манас» департамента консульской службы (ДКС) Министерства иностранных дел Ануар Абдрахманов, уволенный по статье 27 Закона КР «О дипломатической службе». Мы решили разобраться, что же он нарушил. Подробности расследования в материале «МИД.kg: кто нарушил закон о дипломатической службе?»

Как Бишкек лишают легких

Фото ИА «24.kg». Стройка в сквере за «Белым домом»

За годы независимости в Бишкеке исчезло около 40 скверов. Часть из них, по официальным данным, отдали под застройку. На месте когда-то зеленых зон появились кафе, рестораны, АЗС. Если в 1980-е годы на жителя города Фрунзе приходилось 30 квадратных метров зелени, то сейчас, по оценкам экспертов, показатель не превышает пяти квадратов. Подробнее в материале «Бишкек гектарами теряет зеленые зоны. Власти успокаивают».

Почувствуй себя беззащитным

История, о которой мы расскажем, наглядно демонстрирует, как порой беззащитен человек перед халатностью и пренебрежительным отношением чиновников к исполнению своих обязанностей. Многие из личного опыта знают, что их приходится буквально заставлять работать. Сразу оговоримся, ИА «24.kg» никого не оправдывает и не устанавливает виновного в ДТП, так как считает это прерогативой суда. Подробнее в рубрике «Взгляд».

Ради чего девушки уходят из спорта

Фото ИА «24.kg». Главный тренер женской сборной КР по волейболу Абдухамид Айсаходжиев

Женская сборная Кыргызстана по волейболу 12–22 мая выступит на Исламских играх солидарности в Баку и попытается доказать, что ничуть не хуже сборных Азербайджана, Камеруна, Таджикистана и Турции. Главный тренер команды Абдухамид Айсаходжиев рассказал ИА «24.kg» о подготовке к турниру и развитии женского волейбола в стране.

Прелести театрального ремонта

Фасад Национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева наконец-то решили отремонтировать. На ремонт выделили 29 миллионов 117 тысяч сомов. Завершить его планируется к Дню независимости. Но не успело руководство театра объявить тендер, как в его адрес посыпались разного рода обвинения по поводу многочисленных нарушений. Об этом в материале «Театр оперы и балета. Ломать не строить».

Что такое кизомба и как ее танцуют

Фото ИА «24.kg». Милена Ванюкова

Накануне Международного дня танцев Кыргызстан посетила кандидат в мастера спорта по спортивным бальным танцам, президент Московской федерации танцевальных клубов Милена Ванюкова. Она ученица известных тренеров — таких, как Светлана Гудыно, Кристофер Менсак, Квенда Лима, Сара Лопез, Хакима Ким и Рафаэль дос Сантос. Об этом и не только она рассказала в интервью ИА «24.kg».

Что предпочитают читать дизайнеры

Свои топ-5 книг представила очередной гость ИА «24.kg» — известный и самый популярный в Кыргызстане дизайнер и основатель Дома моды DILBAR Дильбар Ашимбаева. Создатель утонченной повседневности на основе лучших традиций национального костюма, по собственному признанию, читать любит и посвящает этому занятию часть свободного времени.

Жизнь в танце

Фото из архива Каната Надырбека

Впервые он увидел балет по телевизору. «Там танцевал мой дядя — народный артист СССР Чолпонбек Базарбаев. Мне тогда было 7 лет, и я понятия не имел, что происходит на сцене», — рассказал ИА «24.kg» солист Приморской сцены Мариинского театра Канат Надырбек о том, с чего начинался его путь на большую сцену.

Итоги спортивного апреля

Для отечественных спортсменов апрель получился насыщенным: они выигрывали медали, разочаровывали, сталкивались с судейским беспределом… ИА «24.kg» вспоминает главные спортивные события второго весеннего месяца. Подробнее

Как переоценили защиту смартфонов

Исследователи из Нью-Йоркского университета и Университета штата Мичиган доказали, что сканер отпечатков пальцев в смартфоне можно обойти. Они создали «супер-отпечатки», с помощью которых прошли проверку сканера в 65 процентах случаев. Схожая ситуация и с паролями, которыми мы пытаемся защитить наши гаджеты. Подробнее в материале «Ученые взломали и доказали: смартфон не защитят ни пароль, ни отпечатки пальцев».