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Общество

К 2020 году детей Кыргызстана будут учить ментор стартапа и игромастер

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева рассказала сегодня на круглом столе «Кыргызстан: ресурсы будущего», как трансформируется обучение школьников.

Она задалась вопросом, нужно ли детям знать десятки теорем, законов и правил или им необходим навык применения полученных знаний на практике.

«К 2030 году школа и вовсе может трансформироваться в различные формы обучения. Учителя уже не будут прежними. Обучение будет строиться на конкретных примерах, а не на академических теоремах. Необходимо обеспечить переход от сферы обучения к сфере труда», — сказала Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, к 2020 году появятся такие профессии, ментор стартапа, игромастер, игропедагог, координатор образовательной онлайн-платформы. Некоторые зарубежные университеты уже начали обучать этим профессиям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50768/
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