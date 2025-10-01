Международный айтыш «Алтын комуз» прошел в Бишкеке

В Национальной филармонии состоялся международный айтыш «Алтын комуз» с участием акынов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Китая и Каракалпакстана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

1-е место — Асылбек Маратов;

2-е место — Эркебулан Кулканатов;

3-е место — Турат Жумаев.

По итогам конкурса гран-при завоевал Акматбек Султан уулу.

Специальные премии по 50 тысяч сомов получили Бердибек Жолдошбек уулу, Актилек Кулпеишов, Мухаммед Эшбаев и Мухтар Конорбаев.

Айтыш организовали по инициативе объединения «Ак тандай» при поддержке Минкультуры, международной организации ТЮРКСОЙ, национального театра «Манас».

Напомним, премия «Алтын комуз» учреждена в 2014 году Ниязбеком Айбашевым и общественным фондом «Ак тандай» под руководством заслуженного артиста КР Абдибали Акимбекова. Впервые конкурс прошел в 2015-м в Оше, где главный приз получил народный акын КР Рахматтула Козукеев.