18:55
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Кыргызча

Алымбек датканын 225 жылдыгы: Айтышта баш байгени Чыңгызхан Кожош жеңди

Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү
Фото Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү. Гран-при ээси Чынгызхан Кожошев

Бүгүн, 12-сентябрда Алай районундагы Калама жайлоосунда көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Алымбек датканын 225 жылдыгына арналган эл аралык айтыштын финалы болуп өттү. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, финалдык турга сегиз жуп төкмө акындар катышты. Мелдештин жыйынтыгында баш байгени Чыңгызхан Кожошев жеңип алды.

Жыйынтыгында орундар төмөндөгүчө бөлүштүрүлдү:

• 3-орун — Жылдызбек Төрөканов (200 миң сом),

• 2-орун — Кутман Садыбакасов (300 миң сом),

• 1-орун — Изат Айдаркулова (500 миң сом).

Иш-чарага Мамлекеттик катчы Марат Иманкулов, Ош облусунун башчысы Эльчибек Жантаев, Жогорку Кеңештин депутаттары, чет элдик коноктор жана жергиликтүү тургундар катышып, жеңүүчүлөргө сыйлыктарды тапшырышты.

Эске салсак, эл аралык айтыштын байге фонду 6 миллион сомду түзүп, баш байгеге Ош шаарынан 1 бөлмөлүү батир коюлган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343316/
Кароо: 144
Басууга
Теги
Чынгызхан Кожошев выиграл гран-при айтыша к 225-летию Алымбека датки
В Алае отпразднуют 225-летие Алымбека датки. Победитель айтыша получит квартиру
Алымбек датканын 225 жылдыгына арналган Эл аралык айтыш өтөт
Эгемендүүлүк майрамы. Кыргыз-казак төкмө акындарынын XVIII айтышы аяктады
Эгемендүүлүк күнүнө карата кыргыз-казак төкмө акындарынын айтышы өтөт
В Париже прошел айтыш среди кыргызских и казахских акынов
Мирлан Самыйкожо: «Кыргыз-казак айтышы биринчи жолу Парижде өтөт»
В Париже впервые пройдет кыргызско-казахский айтыш — Мирлан Самыйкожо
«Актаңдай-2024»: Ошто төкмө акындардын эл аралык айтышы өтөт
Акылбек Жапаров поздравил победителей проекта «Айтыш төр»
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7&nbsp;дубанынын тилчилери бийликке кайрылды Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7 дубанынын тилчилери бийликке кайрылды
Айыл Банктын &laquo;Мекендеш&raquo; ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда Айыл Банктын «Мекендеш» ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда
Быйыл 91&nbsp;миң 188 наристеге &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; жөлөк пулу берилди Быйыл 91 миң 188 наристеге «Балага сүйүнчү» жөлөк пулу берилди
Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды
12-сентябрь, жума
17:22
13-сентябрга карата аба ырайы 13-сентябрга карата аба ырайы
17:20
Кой-Таштагы Атамбаевдин үйүнүн ордуна карылар үйү жана бала бакча курулат
17:06
Төө-Ашуудагы туннелдин эки тарабына асфальт төшөлүүдө
16:44
Алымбек датканын 225 жылдыгы: Айтышта баш байгени Чыңгызхан Кожош жеңди
14:41
Бишкектеги жер титирөө: Кыргызстандын сейсмология институтунун расмий маалыматы