Алымбек датканын 225 жылдыгы: Айтышта баш байгени Чыңгызхан Кожош жеңди

Бүгүн, 12-сентябрда Алай районундагы Калама жайлоосунда көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Алымбек датканын 225 жылдыгына арналган эл аралык айтыштын финалы болуп өттү. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, финалдык турга сегиз жуп төкмө акындар катышты. Мелдештин жыйынтыгында баш байгени Чыңгызхан Кожошев жеңип алды.
Жыйынтыгында орундар төмөндөгүчө бөлүштүрүлдү:
• 3-орун — Жылдызбек Төрөканов (200 миң сом),
• 2-орун — Кутман Садыбакасов (300 миң сом),
• 1-орун — Изат Айдаркулова (500 миң сом).
Эске салсак, эл аралык айтыштын байге фонду 6 миллион сомду түзүп, баш байгеге Ош шаарынан 1 бөлмөлүү батир коюлган.