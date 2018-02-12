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Техноблог

«Молочные вихри» в Каспийском море обнаружило NASA

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало в Instagram фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного «молочным вихрем».

Как отмечается, снимок сделан спектрорадиометром MODIS с космического аппарата «Терра». Ветер на поверхности перемешивает воду и поднимает со дна отложения, что придает прибрежной части моря молочный оттенок, отметили в NASA.

Ученые намерены понять природу явления в связи с тем, что оно может негативно влиять на рыболовство.

Публикация от NASA (@nasa)

В NASA отметили, что анализ спутниковых изображений является ключевым методом мониторинга Каспийского моря.
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