«Молочные вихри» в Каспийском море обнаружило NASA

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало в Instagram фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного «молочным вихрем».

Как отмечается, снимок сделан спектрорадиометром MODIS с космического аппарата «Терра». Ветер на поверхности перемешивает воду и поднимает со дна отложения, что придает прибрежной части моря молочный оттенок, отметили в NASA.

Ученые намерены понять природу явления в связи с тем, что оно может негативно влиять на рыболовство.

Публикация от NASA (@nasa) Фев 9, 2018 в 3:36 PST

В NASA отметили, что анализ спутниковых изображений является ключевым методом мониторинга Каспийского моря.