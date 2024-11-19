Изменение климата. Уровень воды в Каспийском море может упасть на 18 метров

Каспийское море находится в эпицентре тройного планетарного кризиса: изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения окружающей среды. Об этом исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен заявила на СОР29, передают «Новости ООН».

По ее словам, если ситуация не изменится, к концу столетия уровень воды в Каспийском море может упасть на 18 метров.

Ингер Андерсен отметила, что это не просто экологическая катастрофа, а социально-экономический кризис, способный привести к вынужденному переселению 5 миллионов человек к 2050 году.

Уже сейчас наблюдаются снижение рыбных запасов, засоление почвы, угрожающее сельскому хозяйству, и постепенное исчезновение некоторых видов, таких как каспийский тюлень.

Глава ЮНЕП подчеркнула, что, несмотря на тревожную ситуацию, у Каспийского моря есть шанс на спасение, причем это станет уникальной возможностью для международного сотрудничества.

Она выделила три приоритета для защиты Каспийского моря. Во-первых, необходим научный подход, который поможет принимать взвешенные решения. Мониторинг и прогнозирование позволят лучше управлять изменением уровня воды, адаптацией к изменению климата, защитой биоразнообразия и борьбой с загрязнением.

Во-вторых, Ингер Андерсен заметила, что решения должны быть трансграничными. Только совместными усилиями страны региона смогут разработать комплексные меры, направленные на сохранение экосистем и экономическое развитие. А в-третьих, действия должны быть срочными и решительными.