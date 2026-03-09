Что ждет Каспий до 2050 года: два сценария Минэкологии Казахстана

Уровень Каспийского моря у побережья Казахстана продолжает снижаться. Tengrinews.kz узнал, что ждет Каспий до 2050 года.

По данным Министерства экологии РК, на территории страны за период с 2006-го по 2025 год отступление береговой линии достигло местами 30-35 километров.

Основными причинами обмеления специалисты называют изменение климата, рост испарения, снижение притока воды и хозяйственную деятельность человека.

Как отмечается, долгосрочный прогноз «Казгидромета» рассматривает два сценария изменения уровня моря — оптимистичный и пессимистичный.

Согласно расчетам, по оптимистичному климатическому сценарию уровень моря может снизиться до —29,8 метра по Балтийской системе высот к 2030 году и до —32,4 метра к 2050 году.

Однако существует и более пессимистичный расчет. По пессимистичному климатическому сценарию уровень Каспийского моря может достигнуть отметки −30 метров к 2030 году, а к 2050 году — минус 34 метра (по Балтийской системе высот).

Это означает, что вода будет уходить дальше от берега, а прибрежные территории будут постепенно превращаться в сушу.

«Проблема Каспия вышла за рамки национальной повестки. Казахстан инициирует разработку Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов совместно с прикаспийскими странами. Страна на самом высоком уровне призывает все научное мировое сообщество на проведение совместных научных исследований», — пишет Tengrinews.kz.