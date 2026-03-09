18:55
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Общество

Что ждет Каспий до 2050 года: два сценария Минэкологии Казахстана

Фото с сайта Tengrinews.kz

Уровень Каспийского моря у побережья Казахстана продолжает снижаться. Tengrinews.kz узнал, что ждет Каспий до 2050 года.

По данным Министерства экологии РК, на территории страны за период с 2006-го по 2025 год отступление береговой линии достигло местами 30-35 километров.

Основными причинами обмеления специалисты называют изменение климата, рост испарения, снижение притока воды и хозяйственную деятельность человека.

Читайте по теме
Каспийское море продолжит мелеть ближайшие 10-15 лет

Как отмечается, долгосрочный прогноз «Казгидромета» рассматривает два сценария изменения уровня моря — оптимистичный и пессимистичный.

Согласно расчетам, по оптимистичному климатическому сценарию уровень моря может снизиться до —29,8 метра по Балтийской системе высот к 2030 году и до —32,4 метра к 2050 году.

Однако существует и более пессимистичный расчет. По пессимистичному климатическому сценарию уровень Каспийского моря может достигнуть отметки −30 метров к 2030 году, а к 2050 году — минус 34 метра (по Балтийской системе высот).

Это означает, что вода будет уходить дальше от берега, а прибрежные территории будут постепенно превращаться в сушу.

«Проблема Каспия вышла за рамки национальной повестки. Казахстан инициирует разработку Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов совместно с прикаспийскими странами. Страна на самом высоком уровне призывает все научное мировое сообщество на проведение совместных научных исследований», — пишет Tengrinews.kz.

 

Балтийская система высот (БС) — это система измерения высот, используемая в некоторых странах. Нулевой уровень в ней принят по среднему уровню Балтийского моря, зафиксированному в Кронштадте. Поэтому показатели могут быть как выше, так и ниже нуля. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365155/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане телеоператор «Алма ТВ» прекратил трансляцию российских каналов
Казахстан вступил в Совет мира без взноса — МИД страны
Жесткие ограничения для самокатчиков введут летом в Казахстане
Атака на Иран. Силовики Казахстана переведены на круглосуточный режим работы
В Казахстане активист подал иск к президенту Токаеву из-за референдума
Парламент одобрил законопроект о присвоении международного статуса двум КПП
Депутат призвала решить вопрос с Казахстаном по пропускному режиму на границе
Депутат просит пересмотреть правила пребывания граждан Кыргызстана в Казахстане
Лидеры Кыргызстана и Казахстана обсудили политические преобразования
«Фридом банк Казахстан» отказался от идеи создать «дочку» в Кыргызстане
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;КР&nbsp;всем детям до&nbsp;трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ В КР всем детям до трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ
В&nbsp;МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на&nbsp;вертолете В МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели вновь похолодает. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 марта В Бишкеке в начале недели вновь похолодает. Прогноз погоды на 9-11 марта
Бизнес
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
9 марта, понедельник
18:45
Бишкекчане пожаловались на потрескавшийся новый асфальт в парке имени Ататюрка Бишкекчане пожаловались на потрескавшийся новый асфальт...
18:37
Почему меняются пенсионные накопления в приложении «Тундук»? Ответ оператора
18:21
Дзюдоист Мухаммедали Ырысдолотов взял золото открытого Кубка Европы
18:19
Парковки в Бишкеке могут стать платными. Прайс по зонам
18:03
Что ждет Каспий до 2050 года: два сценария Минэкологии Казахстана