Что ждет Каспий до 2050 года: два сценария Минэкологии Казахстана

Уровень Каспийского моря у побережья Казахстана продолжает снижаться. Tengrinews.kz узнал, что ждет Каспий до 2050 года.
По данным Министерства экологии РК, на территории страны за период с 2006-го по 2025 год отступление береговой линии достигло местами 30-35 километров.
Основными причинами обмеления специалисты называют изменение климата, рост испарения, снижение притока воды и хозяйственную деятельность человека.
Как отмечается, долгосрочный прогноз «Казгидромета» рассматривает два сценария изменения уровня моря — оптимистичный и пессимистичный.
Согласно расчетам, по оптимистичному климатическому сценарию уровень моря может снизиться до —29,8 метра по Балтийской системе высот к 2030 году и до —32,4 метра к 2050 году.
Однако существует и более пессимистичный расчет. По пессимистичному климатическому сценарию уровень Каспийского моря может достигнуть отметки −30 метров к 2030 году, а к 2050 году — минус 34 метра (по Балтийской системе высот).
«Проблема Каспия вышла за рамки национальной повестки. Казахстан инициирует разработку Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов совместно с прикаспийскими странами. Страна на самом высоком уровне призывает все научное мировое сообщество на проведение совместных научных исследований», — пишет Tengrinews.kz.
Балтийская система высот (БС) — это система измерения высот, используемая в некоторых странах. Нулевой уровень в ней принят по среднему уровню Балтийского моря, зафиксированному в Кронштадте. Поэтому показатели могут быть как выше, так и ниже нуля.