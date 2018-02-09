Экстремальный отдых. Девушка из Казахстана искупалась в ледяном Каспии

В социальных сетях появилось видео: девушка купается в ледяном Каспийском море. Как оказалось, жительница Актау Зарина Андрюшина так закаляется. Об этом она рассказала Tengrinews.kz.

По словам 33-летней Зарины, в день, когда сняли видео, температура воздуха составляла -17 градусов. «Когда в такой лед входишь, воду не ощущаешь, и окунуться не получается. Когда в воде -2 градуса, это ледяная вода, кости ломит. Но после воды выходишь — такой жар, ни о чем не жалеешь. Я не болею, у меня иммунитет хороший», — рассказала она.

Закаляться девушка начала два года назад. Каждое утро на рассвете она выходит на пробежку, а потом погружается в воду.

Публикация от Зарина (@andryushinaz) Янв 29, 2018 в 10:12 PST

Публикация от Зарина (@andryushinaz) Дек 10, 2017 в 1:44 PST

По словам Зарины, зимой в Каспийское море окунаются многие горожане. «В Актау я не одна захожу в холодную воду. Я видела, что бабушки погружаются. Днем на море приходит группа девушек, они тоже погружаются. У меня есть девятилетняя дочь и муж, но они, в отличие от меня, пока не готовы к таким экспериментам», — рассказала она.