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Экстремальный отдых. Девушка из Казахстана искупалась в ледяном Каспии

Фото instagram.com/andryushinaz. Зарина Андрюшина на берегу зимнего Каспия

В социальных сетях появилось видео: девушка купается в ледяном Каспийском море. Как оказалось, жительница Актау Зарина Андрюшина так закаляется. Об этом она рассказала Tengrinews.kz.

По словам 33-летней Зарины, в день, когда сняли видео, температура воздуха составляла -17 градусов. «Когда в такой лед входишь, воду не ощущаешь, и окунуться не получается. Когда в воде -2 градуса, это ледяная вода, кости ломит. Но после воды выходишь — такой жар, ни о чем не жалеешь. Я не болею, у меня иммунитет хороший», — рассказала она.

Закаляться девушка начала два года назад. Каждое утро на рассвете она выходит на пробежку, а потом погружается в воду.

По словам Зарины, зимой в Каспийское море окунаются многие горожане. «В Актау я не одна захожу в холодную воду. Я видела, что бабушки погружаются. Днем на море приходит группа девушек, они тоже погружаются. У меня есть девятилетняя дочь и муж, но они, в отличие от меня, пока не готовы к таким экспериментам», — рассказала она.

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