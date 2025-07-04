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Общество

Государство окончательно восстановило права на компанию «ЭлКат»

Международный оператор связи ОсОО «ЭлКат» стоимостью 5,8 миллиарда сомов окончательно перешло в собственность государства. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, после принятых ГП КР мер суд отменил прежние решения и восстановил права государства на имущество, которое незаконно утрачено.

Рыночная стоимость возвращенного имущества превышает 5,8 миллиарда сомов.

Кстати, в марте 2025 года глава информационной службы администрации президента Дайырбек Орунбеков рассказал, что с возвратом ОсОО «ЭлКат» государству помог небезызвестный Алексей Ширшов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335193/
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