ОсОО «ЭлКат» опровергает резкое падение скорости интернета в Кыргызстане

ОсОО «ЭлКат» официально заявляет, что распространяемые в СМИ сведения о проблемах с поставкой международного интернет-трафика не соответствуют действительности. Об этом 24.kg сообщили в компании.

В частности, перебои с интернетом необоснованно связывают с введением временной монополии на поставки международного трафика, однако это утверждение ошибочно и не отражает реального положения дел.

Кроме того, рынок поставки международного интернет-трафика в Кыргызской Республике на сегодняшний день не перешел под временную монополию в соответствии с указом президента Кыргызской Республики № 218 от 28 июля 2025 года.

В настоящее время ведутся консультации и совместная работа с операторами связи и передачи данных. Эти меры направлены на обеспечение плавного перехода, сохранение конкурентной среды и предоставление качественных услуг потребителям без риска роста цен или ухудшения сервиса.

Фактически каналы поставки международного интернет-трафика функционируют в штатном режиме. Параллельно компания проводит плановую работу по увеличению объемов пропускной способности, что позволит повысить качество и доступность услуг для пользователей по всей стране.

Компания осуществляет постоянный мониторинг всех критически важных компонентов сети.

Служба мониторинга и технической поддержки компании работают в круглосуточном режиме, используя современные инструменты для выявления любых отклонений. Все системы функционируют стабильно, обеспечивая непрерывный поток данных без задержек и потерь.

При этом ОсОО «ЭлКат» обращает внимание, что периодически фиксируются кратковременные локальные сбои, связанные с отключениями систем питания или повреждениями линий в ходе ремонтных и строительных работ в городской инфраструктуре. Все подобные ситуации оперативно устраняются и не оказывают системного влияния на доступность международного интернет-трафика.

ОсОО «ЭлКат» подтверждает свою приверженность принципам прозрачности, надежности и безопасности, а также готовность к открытому диалогу с общественностью и средствами массовой информации для разъяснения любых вопросов связанных с поставками международного интернет-трафика в Кыргызскую Республику.

Напомним, что в соцсетях появилась информация о том, что кыргызстанцы массово жалуются на резкое падение скорости интернета. По словам пользователей, проблемы начались 2–3 дня назад: соединение стало медленным, сайты и приложения загружаются с перебоями.