Пользователи массово жалуются на резкое падение скорости интернета в Кыргызстане

В соцсетях кыргызстанцы массово жалуются на резкое падение скорости интернета. По словам пользователей, проблемы начались 2–3 дня назад: соединение стало медленным, сайты и приложения загружаются с перебоями.

Фото из социальных сетей. В Кыргызстане пользователи массово жалуются на резкое падение скорости интернета

Многие связывают это с недавним решением кабмина о введении госполитики в сфере связи и монополизации рынка международного интернет-трафика.

Согласно указу, с 15 августа 2025 года компания «Элкат», принадлежащая государству, получила исключительное право на поставку международного интернет-трафика. Все операторы обязаны в течение двух месяцев передать свои действующие контракты по внешним каналам связи «Элкату». Период апробации установлен до 14 августа 2026 года.

Как отмечают специалисты, теперь именно «Элкат» контролирует импорт трафика в Кыргызстан. Власти объясняют решение необходимостью централизовать управление и повысить безопасность, однако в обществе высказываются опасения: возможный рост цен, ухудшение качества связи и чрезмерная зависимость пользователей от госструктуры.

Официальных комментариев о причинах текущих перебоев пока не поступало. Пользователи же отмечают, что проблемы совпали по времени с переходом рынка под контроль «Элката».

Напомним, «Элкат» ранее действовал как магистральный оператор связи, а в июле 2025 года полностью перешел в собственность государства.