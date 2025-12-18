12:40, 18 декабря 2025, Бишкек - 24.kg, Дарья НЕСТЕРОВА
В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
12:40, 18 декабря 2025, Бишкек - 24.kg, Дарья НЕСТЕРОВА
В Бишкеке с учетом обращения граждан с 19 декабря меняется схема движения автобусного маршрута № 195. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Фото пресс-службы мэрии
Решение принято на основе просьб слабовидящих жителей некоторых улиц. Основная цель — улучшение доступности общественного транспорта, создание безопасных и комфортных условий передвижения для всех категорий граждан.