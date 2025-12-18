В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195

В Бишкеке с учетом обращения граждан с 19 декабря меняется схема движения автобусного маршрута № 195. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Фото пресс-службы мэрии

Решение принято на основе просьб слабовидящих жителей некоторых улиц. Основная цель — улучшение доступности общественного транспорта, создание безопасных и комфортных условий передвижения для всех категорий граждан.