Общество

В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195

В Бишкеке с учетом обращения граждан с 19 декабря меняется схема движения автобусного маршрута № 195. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Фото пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии
Решение принято на основе просьб слабовидящих жителей некоторых улиц. Основная цель — улучшение доступности общественного транспорта, создание безопасных и комфортных условий передвижения для всех категорий граждан.
