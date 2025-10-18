Стали больше выпивать? Импорт вина из Испании в Кыргызстан увеличился

Импорт вина из Испании в Кыргызстан увеличился. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Согласно материалам, с января по август 2025 года импорт вина из Испании увеличился на 91 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ввезено 174 тысячи 949 литров вина на сумму 39,6 миллиона сомов.

В 2024-м за такой же период импорт испанского вина был зафиксирован на уровне 91 тысяча 580 литров на 27 миллионов сомов.

Всего в Кыргызстан в этом году импортировали 849 тысяч 321 литр вина.