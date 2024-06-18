В Испании нашли вино возрастом более 2 тысяч лет

В ходе восстановительных работ гробницы в Кармоне (на юге Испании) ученые нашли стеклянную урну, внутри которой находились кремированные человеческие останки, а также жидкость красного цвета. Оказалось, что это древнейшее вино, которое сохранилось до наших дней в жидком виде. Об этом сообщает Journal of Archaeological Science.

Фото Journal of Archaeological Science

Кармона в первых веках нашей эры представлял собой крупный город римской провинции Бетика. Там находится крупнейший на Пиренейском полуострове некрополь. В 2019 году археологи нашли вход в одну из многочисленных подземных усыпальниц, которая предположительно принадлежала богатому роду.

В мавзолее найдены урны, которые датируются первой половиной I века нашей эры. Как сообщает Хосе Рафаэль Руис Арребола (Jose Rafael Ruiz Arrebola) из Университета Кордовы, в каждой из урн покоились кремированные останки, а также жидкость красного цвета, напоминающая вино.

Химический анализ подтвердил, что в урне действительно находится вино. Скорее всего, изначально оно было белым, а нынешний красный цвет приобрело в результате химических процессов, протекавших в течение примерно 2 тысяч лет.

По данным ученых, жидкость из мавзолея в Кармоне стала древнейшим вином, которое дошло до наших дней в жидком состоянии. Ритуал использования вина при погребении был известен исследователям и ранее. После того как в урну помещали кремированные останки, ее наполняли напитком для того, чтобы помочь умершему оказаться в лучшем мире.