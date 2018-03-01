Натуральное вино в Узбекистане выведут из списка алкогольной продукции

С 1 января 2019 года натуральные виноградные вина, произведенные из местного сырья, будут относиться не к алкогольной, а к сельскохозяйственной продукции. Получать лицензии на их производство больше не придется, сообщило агентство «Фергана».

По постановлению президента Узбекистана, виноделам предоставят ряд существенных льгот. Так, производителей технических сортов винограда до 2025 года освободят от уплаты земельного налога и таможенных пошлин на ввоз материалов, сырья, средств защиты растений, не выпускаемых в Узбекистане.

Центробанк республики предоставит виноделам кредиты на семь лет с пятилетним льготным периодом. Но надо соблюсти ряд условий: площадь плантаций, отведенных под виноград, должна быть не меньше 100 гектаров , а винно-коньячную продукцию предприятия обязаны хранить исключительно в дубовых бочках.

С 1 июля 2018 года узбекское вино разрешат продавать в дегустационных зонах, организованных на популярных туристических маршрутах.

До 2020 года в Узбекистане создадут информационную систему контроля и учета движения алкогольной продукции (ИСКУДАП) с подробной информацией о предприятиях, выпускающих спиртосодержащие напитки.

По данным Госкомстата, в 2017 году узбекские фермеры собрали 1 миллион 748,9 тысячи тонн винограда.