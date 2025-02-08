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Общество

Актау избран культурной столицей тюркского мира

Генеральный секретарь Международной организации турецкой культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев встретился с акимом Мангистауской области Казахстана Нурдаулетом Килыбаем для обсуждения организационных вопросов и проведения мероприятий «Актау — культурная столица тюркского мира». Об этом сообщили в международной организации ТЮРКСОЙ. 

Отметим, что в 2025 году казахстанский город Актау объявлен культурной столицей тюркского мира. Масштабный культурный проект откроется в апреле и продлится до середины ноября. В это время на каждый месяц определяют специальные тематические направления и организуют около 30 крупных культурных мероприятий.

В рамках церемонии открытия, которая пройдет с участием более 500 артистов, построят специальный этногородок, где семь сел представят культуру и традиции тюркских народов. Гости смогут познакомиться с богатой историей, национальными традициями, ремеслами и бытом Мангистауской области.

«Актау уникален среди бывших культурных столиц благодаря расположению на берегу Каспийского моря, историческому наследию и современному облику. Поэтому мы думаем, что артисты и туристы приедут в Актау не только во время этого мероприятия, но и после него», — заявил на встрече Султан Раев.

Аким области Нурдаулет Килыбай подчеркнул важность масштабного мероприятия и отметил, что его необходимо провести на высоком уровне.

«Это важный проект, направленный на увеличение духовной связи тюркских народов. Присуждение Актау статуса культурной столицы тюркского мира для нас не только большая честь, но и большая ответственность. Наша главная задача — широкое знакомство приезжающих в регион гостей с нашей национальной культурой и традициями, прославление общих для тюркского мира ценностей. Мы должны использовать эту возможность, чтобы показать культурный потенциал нашего региона на мировом уровне», — отметил Нурдаулет Килыбай.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319337/
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