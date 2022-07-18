В 2,3 раза выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Бишкеке

В Бишкеке заболеваемость острыми кишечными инфекциями выросла в 2,3 раза. Об этом стало известно на координационном совете по социально значимым и особо опасным заболеваниям, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на заседании обсудили эпидемиологическую ситуацию по ОРВИ и COVID-19, заболеваемость острыми кишечными инфекциями и клещевым энцефалитом, профилактические мероприятия в рамках антинаркотической программы, проблему депрессии и суицидов.

С начала года в Бишкеке зарегистрировано 34 тысячи 412 случаев ОРВИ, что на 15,9 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего заболевших среди детей до 14 лет. Медики объясняют, что в таком возрасте чувствительность к вирусу гриппа и ОРВИ вчетверо выше, чем у взрослых.

Отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями в 2,3 раза.

За первое полугодие к столичным врачам обратились с укусами клещей 413 человек, из них в двух случаях выявлено заболевание клещевым энцефалитом.

По информации Республиканского центра психиатрии и наркологии Министерства здравоохранения, на учете состоит 34 тысячи 258 человек с алкогольной зависимостью, 8 тысяч 226 — на наркологическом учете, в том числе 10 несовершеннолетних (8 мальчиков и 2 девочки).

«Основная причина — быстрый темп роста количества новых психоактивных веществ, вейпов, вейпинга, абсолютно бесконтрольная продажа лицам, не достигшим 18 лет, аптечная наркомания, распространение наркотиков среди молодежи посредством соцсетей, бесконтрольная продажа энергетических напитков», — добавили в муниципалитете.