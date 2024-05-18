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Общество

В Бишкеке к врачам после укусов клещей обратились 263 человека

В Бишкеке с начала марта к врачам после укусов клещей обратились 263 человека. Об этом 24.kg сообщила заведующая отделом паразитологии столичного центра госсанэпиднадзора Жипара Ашакеева. 

По ее словам, экстренных сообщений с подозрением на клещевой энцефалит поступило 13, но подтвержденных случаев нет. 

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Из 263 обратившихся 30 человек получили иммуноглобулин. 

Энцефалит — это острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. 

Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

При клещевом энцефалите человек сначала чувствует слабость, недомогание. Примерно через неделю эти симптомы могут пройти, но потом наступает вторая фаза, которая проявляется сильными головными болями и высокой температурой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294301/
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