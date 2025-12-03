За 11 месяцев в КР недопущено 562 тонны грузов, нарушающих фитосанитарные нормы

По данным Департамента химизации, защиты и карантина растений, по итогам января–ноября 2025 года выявлено 35 случаев несоответствия фитосанитарным требованиям, в результате чего 562,5 тонны грузов были возвращены и недопущены на территорию страны.
В числе задержанных подкарантинных грузов:
- 562,5 тонны различной продукции;
- 70 тысяч 515 штук саженцев;
- 11 тысяч 387 штук цветов;
- 136 кубических метров пиломатериалов.
К нарушителям фитосанитарных требований были применены предусмотренные меры: возврат, уничтожение либо обеззараживание грузов.
Кроме того, по фактам выявленных нарушений компетентным органам Китая и Нидерландов направлены официальные ноты по дипломатическим каналам.
В департаменте подчеркивают, что фитосанитарный контроль — важный элемент обеспечения экологической безопасности, предотвращения ввоза опасных карантинных организмов и защиты отечественного растениеводства. Проведенная работа способствует стабильности аграрного рынка и сохранению экспортных возможностей страны.