За 11 месяцев в КР недопущено 562 тонны грузов, нарушающих фитосанитарные нормы

По данным Департамента химизации, защиты и карантина растений, по итогам января–ноября 2025 года выявлено 35 случаев несоответствия фитосанитарным требованиям, в результате чего 562,5 тонны грузов были возвращены и недопущены на территорию страны.

В числе задержанных подкарантинных грузов:

562,5 тонны различной продукции;

70 тысяч 515 штук саженцев;

11 тысяч 387 штук цветов;

136 кубических метров пиломатериалов.

К нарушителям фитосанитарных требований были применены предусмотренные меры: возврат, уничтожение либо обеззараживание грузов.

Кроме того, по фактам выявленных нарушений компетентным органам Китая и Нидерландов направлены официальные ноты по дипломатическим каналам.

В департаменте подчеркивают, что фитосанитарный контроль — важный элемент обеспечения экологической безопасности, предотвращения ввоза опасных карантинных организмов и защиты отечественного растениеводства. Проведенная работа способствует стабильности аграрного рынка и сохранению экспортных возможностей страны.