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Власть

Президент заявил о своей незаинтересованности в возвращении Курманбека Бакиева

Президент Садыр Жапаров в очередном интервью национальному информационному агентству «Кабар» ответил на вопросы о решении суда в отношении бывшего главы страны Алмазбека Атамбаева.

Он также прокомментировал заявление Кадыра Атамбаева о том, что «это решение используют для торга, чтобы вернуть бывшего президента Курманбека Бакиева в Кыргызстан».

«Я не заинтересован в возвращении Бакиева. Наоборот, они сами должны были быть в этом заинтересованы. Разве не они с 2010 года обманывали народ, говоря: «Мы хотим вернуть Бакиева, но белорусская сторона его не выдает»? Эта их ложь теперь стала очевидна народу», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, белорусская сторона готова выдать Курманбека Бакиева при условии открытого суда, но оппоненты выступают против этого. По мнению главы государства, никто из них не заинтересован в открытом судебном процессе.

«Поэтому слова о том, что будут торговаться ради возвращения Бакиева, — это ребячество. Я ничем не обязан Бакиеву и не имею перед ним долгов, чтобы с кем-то торговаться ради его возвращения. Для меня самое главное, чтобы в нашей стране была стабильность», — отметил он.

При этом Садыр Жапаров выразил мнение, что даже в случае открытого судебного процесса будет трудно осудить виновных, так как прошло более 10 лет и срок давности по уголовному делу истек.

В апреле этого года Конституционный суд вынес заключение о том, что пересмотр заочного приговора в апелляционном и кассационном порядках допустим при участии самого обвиняемого.

3 июня Первомайский районный суд Бишкека вынес решение по делу по кой-ташским событиям. Бывший президент Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением государственных наград. Другим фигурантам дела тоже назначены различные сроки.

Ссылка: https://24.kg/vlast/331487/
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