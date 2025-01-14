В Беларуси банкротится компания, связанная с семьей Бакиева

В Беларуси банкротится «дочка» компании семьи беглого экс-президента КР Курманбека Бакиева. Как сообщает издание «Зеркало» со ссылкой на данные Верховного суда, речь идет о фирме «Ретсгаб дер строй». Компания, основанная летом 2020 года, специализировалась на строительстве зданий.

8 января в Экономическом суде Минска рассмотрели дело о банкротстве компании «Ретсгаб дер строй». С иском в суд обратились представители инспекции Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району Минска.

Владельцы компании приняли решение о ее ликвидации еще в феврале 2024 года. Уже на тот момент у нее была задолженность по налогам.

Связь с семьей Бакиева

Согласно данным Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Беларуси, «Ретсгаб дер строй» является дочерней структурой компании «Гермес Констракшн».

«Ретсгаб дер строй» была оформлена на внука Бакиева Руслана, известного в Беларуси под именем Руслан Петров.

Как пишет Economist со ссылкой на белорусские издания, одним из ключевых активов компании был многофункциональный комплекс Centropol в Минске.

Фото Economist. Многофункциональный комплекс Centropol в Минске.

Изначально проект Centropol задумывался как элитный объект с гостиницей, ресторанами, спа-центром и подземным паркингом. Первоначальные инвестиции оценивались в $80 миллионов, однако позже сумма снизилась до $37,5 миллиона из-за изменения назначения комплекса. Строительство затянулось, и часть помещений площадью от 450 квадратных метров до 650 квадратных метров была выставлена на продажу для покрытия ипотечных долгов. Стоимость выставленных объектов превышает 16 миллионов белорусских рублей.

«Гермес Констракшн» также имеет задолженности перед банками и подрядчиками, включая долг в размере 10 миллионов рублей перед «Белагропромбанком» и компанией «Термотехстрой». В 2021 году арестованное имущество компании, включая эскалаторы, пытались продать через аукцион.

По данным СМИ, компании семьи Бакиева зарегистрированы через офшорные структуры, такие как кипрская D-Business Solutions Limited и шотландская Forpaton Resource LP. Конечным владельцем 75 процентов долей числится Руслан Петров.

Напомним, после бегства Курманбека Бакиева из Кыргызстана в 2010 году его семья обосновалась в Беларуси, где Александр Лукашенко предоставил им убежище. Его сын Марат Бакиев и внук Руслан получили гражданство Беларуси.

Фото из интернета. Руслан Маратович Петров (на тот момент еще Бакиев) — второй слева.

Что известно о Руслане

Руслан Маратович Петров (ранее Бакиев) — внук бывшего президента КР Курманбека Бакиева и сын Марата Бакиева. После событий 2010 года семья Бакиевых переехала в Беларусь, где Руслан сменил фамилию на Петров.

В 2019 году «Настоящее Время» писала, что в 2010 году он поступил на факультет международных отношений Белорусского государственного университета (БГУ) по специальности «мировая экономика». В университетских публикациях его фамилия изменилась с Бакиев на Петров в 2011 году. Во время учебы Руслан участвовал в экономических викторинах и университетских соревнованиях по дзюдо.

По данным белорусского издания Naviny.by, Руслан Петров в то время являлся соучредителем компании ООО «Белхантер-Инвест», зарегистрированной в марте 2019 года и занимающейся сдачей в аренду недвижимого имущества. Кроме того, издание тогда выяснило его связь с проектом строительства многофункционального комплекса Centropol в центре Минска.