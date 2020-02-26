Гульнара Каримова предложила $686 миллионов в обмен на свободу

Старшая дочь покойного первого президента Узбекистана Гульнара Каримова, отбывающая тюремный срок, написала письмо нынешнему главе государства Шавкату Мирзиееву. Его опубликовала в Instagram ее дочь Иман, проживающая в Лондоне.

Гульнара Каримова жалуется на бесконечные переезды из одной тюрьмы в другую и непрекращающиеся уголовные дела, которые ведут с нарушениями Конституции и Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана.

Гульнара Каримова отмечает, что, несмотря на изъятие принадлежавших ей и ее детям активов и имущества «общей стоимость $1,2 миллиарда, они не засчитаны в счет погашения «нанесенного материального ущерба».

«Ради сохранения семьи и здоровья, при правильных условиях готова отказаться от любых претензий на денежные средства — единственно оставшиеся у нашей семьи и замороженные в Швейцарии с принятием «упрощенной процедуры закрытия дела», то есть без публичного суда с передачей в пользу государства $686 миллионов», — говорится в письме Гульнары Каримовой.

Она добавила, что «от правильного подхода к этому вопросу может выиграть государство, и средства в достаточно ощутимых объемах могут быть направлены на гуманитарные проекты (медицину, образование и другое)».

Гульнара Каримова пишет об ухудшении состояния здоровья и о том, что нуждается в серьезных операциях.

«Очень надеюсь, что мое обращение будет встречено вами, как человеком отзывчивым и благородным. Мы с детьми верим, что спустя семь лет сможем быть вместе, жить своей семьей и быть благодарными вам за это», — пишет Гульнара Каримова.

47-летняя Гульнара Каримова, обвиненная в ряде тяжких преступлений, отбывает наказание в женской колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области.

В январе Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что в Ташкенте начался новый судебный процесс по делу Гульнары Каримовой. Ее и нескольких других человек обвиняют в том, что они «в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах».