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Власть

Садыр Жапаров принял участие в параде Победы в Москве. Фоторепортаж

Президент Садыр Жапаров 9 мая в рамках рабочего визита в Россию принял участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Красной площади в Москве.

В торжественном мероприятии участвовали около 10 тысяч человек. По площади прошли пешие колонны различных родов войск, а также проехали более 130 единиц военной техники и авиации.

Кыргызстан на параде достойно представил расчет Национальной гвардии Вооруженных сил, продемонстрировав высокий уровень строевой подготовки.

Вместе с Садыром Жапаровым в параде участвовали лидеры России, Китая, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, а также главы и премьеры других стран Азии, Африки, Латинской Америки и Европы.

После парада главы государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328548/
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