КР и США обсуждают реализацию проекта железной дороги Макмал — Каракол

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики состоялась встреча с представителями американской компании All American Rail Group. 

В ходе встречи стороны обсудили ход реализации проекта государственно-частного партнерства «Строительство железной дороги Макмал – Каракол», соглашение по которому было подписано в феврале 2025 года. Проект направлен на развитие внутренней сети железных дорог Кыргызской Республики, а также создание условий для дальнейшего формирования и интеграции Трансевразийского транспортного маршрута.

Особое внимание в рамках обсуждений было уделено вопросам привлечения и применения передовых и инновационных технологий, а также использованию лучших мировых практик в сфере железнодорожного транспорта. Реализация проекта позволит повысить транспортную связанность регионов, укрепить транзитный потенциал страны и создать дополнительные возможности для экономического роста.

Глава Национального агентства по инвестициям Равшан Сабиров подчеркнул стратегическую значимость проекта для социально-экономического развития страны и выразил всестороннюю поддержку его практической реализации.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и договорились продолжить совместную работу по продвижению проекта.
