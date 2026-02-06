15:21
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году

Министерство транспорта и коммуникаций в 2026 году планирует реализацию ряда значимых проектов, сообщает его пресс-служба по итогам 2025-го.

Это касается таких проектов, как:

  • реконструкция автодороги Аэропорт «Манас» — СЭЗ «Бишкек» — водохранилище «Ала-Арча» (11 километров);
  • строительство объездной дороги по улице Профсоюзной от улицы Кустанайской до поста ГАИ (8,5 километра);
  • строительство дорог к новому Ошскому рынку и Западному автовокзалу (8,7 километра);
  • капитальный ремонт автодороги Ош — Сары-Таш — Иркештам (61 километр);
  • проектирование и строительство дороги к горнолыжной базе «Жыргалан» («Aла-Тоо Резорт»);
  • ремонт трассы Бишкек —Ош (45 километров);
  • строительство новой четырехполосной дороги вокруг Чолпон-Аты (14,5 километра);
  • асфальтирование дорог Семеновка — Ак-Суу и Григорьевка — Кол — Кашка-Суу (34 километра).

В Минтрансе отметили и продолжающиеся проекты:

  • Северная объездная дорога Бишкека;
  • автодорога Арашан — Чункурчак;
  • трасса Лебединовка — ГЭС-5;
  • автодорога Бишкек — Кант;
  • дорога Нарын — Баетово;
  • трасса Бишкек — Кунтуу — Шопоков;
  • автодорога Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка;
  • дорога Балыкчи — Боконбаево — Каракол.
https://24.kg/obschestvo/360930/
