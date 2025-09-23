Бывший председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров принял участие в международном Евразийском экономическом форуме, который проходит в Китае.

Фото 24.kg. Акылбек Жапаров выступил на Евразийском экономическом форуме в Китае

На пленарной сессии он выступил с докладом о перспективах углубления экономического сотрудничества стран Евразии и отметил важность совместных проектов в энергетике, транспорте и цифровых технологиях.

Среди участников форума также присутствовал вице-спикер Народного собрания КНР. Китайская сторона подчеркнула значимость форума как площадки для диалога и интеграции в условиях глобальной нестабильности.

Организаторы форума сообщили, что мероприятия собрали представителей десятков стран, где обсуждаются новые форматы взаимодействия в рамках инициативы «Один пояс — один путь».