Экономика

Акылбек Жапаров выступил на Евразийском экономическом форуме в Китае

Бывший председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров принял участие в международном Евразийском экономическом форуме, который проходит в Китае.

24.kg
Фото 24.kg. Акылбек Жапаров выступил на Евразийском экономическом форуме в Китае

На пленарной сессии он выступил с докладом о перспективах углубления экономического сотрудничества стран Евразии и отметил важность совместных проектов в энергетике, транспорте и цифровых технологиях.

Среди участников форума также присутствовал вице-спикер Народного собрания КНР. Китайская сторона подчеркнула значимость форума как площадки для диалога и интеграции в условиях глобальной нестабильности.

Организаторы форума сообщили, что мероприятия собрали представителей десятков стран, где обсуждаются новые форматы взаимодействия в рамках инициативы «Один пояс — один путь».
