Слезы матерей на встрече с президентом КР: о чем просили женщины в Оше

Встреча президента Садыра Жапарова с жителями южной столицы не обошлась без эмоциональных моментов. Плачущие матери, чьи дети оказались за решеткой или погибли при невыясненных обстоятельствах, называли главу государства своей «последней надеждой». Репортаж корреспондента 24.kg из зала драмтеатра.

«Последняя надежда матери» и эхо громкого дела ГКНБ

Одной из первых к микрофону со слезами на глазах подошла Калийма Иметова. Женщина умоляла президента разобраться в деле ее сына — бывшего сотрудника Государственной таможенной службы. По ее словам, его задержали работники ГКНБ в 3.00 6 декабря якобы без улик.

«Он мой единственный сын, я не видела внуков. Президент, вы моя последняя надежда. Он ни в чем не виновен», — плакала женщина.

Однако ответ ГКНБ прозвучал бескомпромиссно. Заместитель председателя комитета Алишер Эрбаев подтвердил, что сын женщины проходит по делу о транснациональной преступной группировке.

Для справки

По всей видимости, речь идет о резонансном деле, о котором 24.kg сообщало в декабре прошлого года. Тогда ГКНБ «накрыл» сеть из 25 человек (граждан Кыргызстана и Узбекистана), которые контрабандой возили из Турции золото и лекарства. По версии следствия, только за 2025-й группа совершила более 50 рейсов, ввезя 50 килограммов золота. Среди задержанных значились сотрудники Таможенной и Пограничной служб.

Алишер Эрбаев уточнил, что вина бывшего таможенника доказана: через его мобильные кошельки проходили финансовые потоки. Уголовное дело уже передано в суд. Садыр Жапаров, выслушав мать, пообещал проверить детали лично, но предупредил:

«Ваше обращение я поставил на особую отметку. При этом, если ваш сын действительно замешан в контрабанде, не обижайтесь, поблажек не будет».

Битва за 100 миллиардов

Комментируя этот случай, глава государства обратился ко всему залу. Он подчеркнул, что борьба с контрабандой — это вопрос выживания страны.

«Пять лет я жестко требую порядка. Благодаря борьбе с контрабандой в бюджет страны сейчас поступает 135-140 миллиардов сомов, а раньше всего 35 миллиардов. Куда уходили эти 100 миллиардов раньше? В чужие карманы. Если мы «не задушим» контрабанду, мы никогда не наполним бюджет. Не обижайтесь, но контроль будет только усиливаться», — заявил Садыр Жапаров.

Синтетические наркотики: помилование не для всех

Читайте по теме От «закладок» до тюрьмы: как работает наркотическая сеть в Бишкеке

Президент также поднял тему молодежи и наркозависимости. По его данным, сегодня за решеткой находятся более 500 молодых людей, попавшихся на распространении «синтетики».

«До Нового года я собрал родителей и близких этих ребят. Я пообещал: те, кто попался впервые, будут помилованы. Но тем, кто превратил это в бизнес, то есть второй или третий, пощады не будет. Их заманили легкие деньги, но цена слишком высока», — сказал Садыр Жапаров.

ДТП или убийство электрошоком?

Еще одна пожилая женщина обратилась к главе КР с просьбой расследовать смерть ее сына, погибшего три года назад. По официальной версии, он стал жертвой ДТП, в котором столкнулись автомобили Honda и Tico.

«Органы говорят — авария. Но я видела тело. Моего сына убили электричеством, на нем следы от электрошока! Прокуратура не проводит проверку должным образом», — заявила мать.

Представитель прокуратуры пояснил, что две экспертизы подтвердили смерть от травм в ДТП. Но сейчас по требованию матери начато новое расследование. Садыр Жапаров поручил прокурорам провести проверку максимально тщательно, чтобы исключить любые сомнения.

Напомним, встреча прошла в открытом формате только после личного вмешательства президента, который распорядился впустить в зал всех ожидавших на улице горожан, включая корреспондента 24.kg, которую изначально не пропускали из-за отсутствия в списках.