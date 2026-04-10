Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 10 апреля облачно, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +22 градуса.

Отключения света, воды и газа

  • 9.30-13.00 — село Орто-Сай (улица Петрозаводская);
  • 9.30-14.00 — микрорайон «Восток-5», дома № № 31, 32, 33, 53, 42, 44;
  • 9.30-16.30 — отрезки улиц Матросова, Джантошева, Суванбердева, переулок Елецкий;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Лермонтова, Кольбаева, дома № № 4, 6, 12/1;
  • 12.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», дома № № 14/2, 15/2, 5/2, 9/2;
  • 9.00-17.00 — улица Фатьянова, дом № 18, отрезки улиц Месароша, Почтовой, жилмассив «Чон-Арык» (СЭЗ), улица Крымская, дом № 74, село Нижняя Ала-Арча (улица Коллекторная), села Байтик (жилмассив «7 га»), Аламедин (улицы Заречная, Алма-Атинская, Чапаева, Гидростроительная, Набережная, Нургазиева, контур № № 1352-1354), Карла Маркса (улицы Пушкина, Пионерская, Гагарина, МТФ, 22-го партсъезда, Крупской, Гоголя, Герцена, Куйбышева, Молодежная, Звездная, Веселая, Киевская, Ленина, Шоссейная, Октябрьская, Комсомольская, Садовая, Максима Горького, Набережная, Крылова, Калинина, Кулатаева, Фабричная, Первомайская, жилмассив «44 га», улицы Озерная, Лермонтова, Школьная);
  • 9.00-12.00 — отрезок улицы Можайской;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Нарвской, Ильменской, Кара-Кумской;
  • 14.00-17.00 — отрезки улицы Фирсова, переулка Суусамырский;
  • 9.00-13.00 — село Ленинское (улицы Садовая, Алма-Атинская);
  • 10.00-12.00 — села Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, переулок Чуйский, жилмассив «16 га», улицы Строительная, Новостройка, Проектируемая, Алиакбарова), Ленинское (улица Восточная, тупик Алма-Атинский, ПМК-3, улицы Коммунарская, Подгорная);
  • 13.00-17.00 — село Ленинское (улицы Алма-Атинская, Дружная).

У кого намечается той

Батма Топоева-Ставинская

Родилась 10 апреля 1957 года. Директор Государственного учреждения «Кыргызтест».

Памятные даты

Международный день движения сопротивления

Фото из интернета. Памятник партизанам, погибшим в бою 25 июня 1944 года возле села Еремия, в Болгарии

Отмечается ежегодно 10 апреля и посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.

Движение сопротивления организовано при участии жителей оккупированных территорий, противостоявших немецким войскам, и отличалось многообразием форм борьбы против оккупантов.

Самыми распространенными были антифашистская агитация и пропаганда, издание подпольной литературы, забастовки, диверсии и саботаж на транспорте и предприятиях, выпускавших продукцию для оккупантов, вооруженные нападения для уничтожения предателей и представителей оккупационной администрации, сбор разведывательных данных для армий антифашистской коалиции, партизанская война. Высшей формой движения сопротивления было всенародное вооруженное восстание.

Наибольший размах движение сопротивления приобрело на территории Советского Союза, в Италии, Польше, Франции, Югославии, Болгарии и ряде других стран.

День братьев и сестер

Фото из архива Антонины Шевченко. Антонина и Валентина Шевченко

10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник — День братьев и сестер.

Традиция отмечать этот день 10 апреля пришла из США. Идейным вдохновителем учреждения нового праздника стала Клаудия Эварт. Она потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них Клаудия и решила организовать проведение праздника, а в качестве даты выбрала 10 апреля — день рождения ее сестры.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Абсамат Масалиев

Фото из интернета. Абсамат Масалиев

Родился 10 апреля 1933 года в селе Алыш Ошской области.

С ноября 1985-го по апрель 1991-го — первый секретарь ЦК Компаpтии Киргизии. С апреля по декабрь 1990 года — председатель Верховного Совета Кыргызстана. С сентября 1992-го — лидер Партии коммунистов Кыргызстана.

За заслуги награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Содружество», орденом «Манас» III степени, многими медалями.

В 2005 году за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом, пример бескорыстного служения Родине, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности Абсамату Масалиеву присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») с вручением особого знака «Ак Шумкар».

10 апреля 2008-го выпущена марка из серии «Герой Кыргызской Республики» с изображением Абсамата Масалиева. В честь него названы проспекты и улицы в Бишкеке, Оше, Караколе, Кызыл-Кие, Таш-Кумыре, айыльный округ в Кадамджайском районе. Бюст Абсамата Масалиева установлен на Аллее выдающихся государственных деятелей в Бишкеке и на центральной площади Баткена.

Фото из интернета. Марка с изображением Абсамата Масалиева

Умер 1 августа 2004 года.

Родился профессор Владимир Плоских

Фото Кыргызско-Российского Славянского университета. Академик Владимир Плоских

Родился 10 апреля 1937 года в Акмолинске (Казахская ССР). Доктор исторических наук, профессор, академик Национальной академии наук КР, дважды лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.

Внес вклад в развитие исторической науки республики. Под его руководством проводили подводные археологические исследования на Иссык-Куле.

Опубликовал более 300 научных и научно-популярных трудов, в том числе 30 монографий, учебников и учебных пособий. Автор и редактор научно-популярной иллюстрированной энциклопедии «Наш Кыргызстан. Популярная историческая энциклопедия с древности до конца XIX века» и нескольких книг, в том числе художественных.

Умер 31 июля 2025 года.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg.
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
46&nbsp;кранов на&nbsp;объектах: в&nbsp;Новопокровке развернулось масштабное строительство 46 кранов на объектах: в Новопокровке развернулось масштабное строительство
Мэрия Бишкека отказывается от&nbsp;бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой Мэрия Бишкека отказывается от бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой
Бизнес
ТМ&nbsp;&laquo;Тойбосс&raquo; подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000 ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и&nbsp;улучшенный интернет по&nbsp;всей стране MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
БЕЗЛИМИТ от&nbsp;Beeline всего за&nbsp;330 сомов БЕЗЛИМИТ от Beeline всего за 330 сомов
BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond
10 апреля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 апреля, четверг
23:41
Apple и Lenovo возглавили антирейтинг ремонтопригодности ноутбуков
23:20
В мэрии Оша рассказали, как выглядит река Ак-Буура после очистки
23:00
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла Исландии
22:40
Мэр Бишкека подарил космонавту Салижану Шарипову именные часы
22:24
В Бишкеке обновляют дорожные разметки