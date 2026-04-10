В Бишкеке 10 апреля облачно, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +22 градуса.

Отключения света, воды и газа

9.30-13.00 — село Орто-Сай (улица Петрозаводская);

9.30-14.00 — микрорайон «Восток-5», дома № № 31, 32, 33, 53, 42, 44;

9.30-16.30 — отрезки улиц Матросова, Джантошева, Суванбердева, переулок Елецкий;

9.30-17.00 — отрезки улиц Лермонтова, Кольбаева, дома № № 4, 6, 12/1;

12.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», дома № № 14/2, 15/2, 5/2, 9/2;

9.00-17.00 — улица Фатьянова, дом № 18, отрезки улиц Месароша, Почтовой, жилмассив «Чон-Арык» (СЭЗ), улица Крымская, дом № 74, село Нижняя Ала-Арча (улица Коллекторная), села Байтик (жилмассив «7 га»), Аламедин (улицы Заречная, Алма-Атинская, Чапаева, Гидростроительная, Набережная, Нургазиева, контур № № 1352-1354), Карла Маркса (улицы Пушкина, Пионерская, Гагарина, МТФ, 22-го партсъезда, Крупской, Гоголя, Герцена, Куйбышева, Молодежная, Звездная, Веселая, Киевская, Ленина, Шоссейная, Октябрьская, Комсомольская, Садовая, Максима Горького, Набережная, Крылова, Калинина, Кулатаева, Фабричная, Первомайская, жилмассив «44 га», улицы Озерная, Лермонтова, Школьная);

9.00-12.00 — отрезок улицы Можайской;

9.00-18.00 — отрезки улиц Нарвской, Ильменской, Кара-Кумской;

14.00-17.00 — отрезки улицы Фирсова, переулка Суусамырский;

9.00-13.00 — село Ленинское (улицы Садовая, Алма-Атинская);

10.00-12.00 — села Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, переулок Чуйский, жилмассив «16 га», улицы Строительная, Новостройка, Проектируемая, Алиакбарова), Ленинское (улица Восточная, тупик Алма-Атинский, ПМК-3, улицы Коммунарская, Подгорная);

13.00-17.00 — село Ленинское (улицы Алма-Атинская, Дружная).

У кого намечается той

Батма Топоева-Ставинская

Родилась 10 апреля 1957 года. Директор Государственного учреждения «Кыргызтест».

Памятные даты

Международный день движения сопротивления

Фото из интернета. Памятник партизанам, погибшим в бою 25 июня 1944 года возле села Еремия, в Болгарии

Отмечается ежегодно 10 апреля и посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.

Движение сопротивления организовано при участии жителей оккупированных территорий, противостоявших немецким войскам, и отличалось многообразием форм борьбы против оккупантов.

Самыми распространенными были антифашистская агитация и пропаганда, издание подпольной литературы, забастовки, диверсии и саботаж на транспорте и предприятиях, выпускавших продукцию для оккупантов, вооруженные нападения для уничтожения предателей и представителей оккупационной администрации, сбор разведывательных данных для армий антифашистской коалиции, партизанская война. Высшей формой движения сопротивления было всенародное вооруженное восстание.

Наибольший размах движение сопротивления приобрело на территории Советского Союза, в Италии, Польше, Франции, Югославии, Болгарии и ряде других стран.

День братьев и сестер

Фото из архива Антонины Шевченко. Антонина и Валентина Шевченко

10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник — День братьев и сестер.

Традиция отмечать этот день 10 апреля пришла из США. Идейным вдохновителем учреждения нового праздника стала Клаудия Эварт. Она потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них Клаудия и решила организовать проведение праздника, а в качестве даты выбрала 10 апреля — день рождения ее сестры.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Абсамат Масалиев

Фото из интернета. Абсамат Масалиев

Родился 10 апреля 1933 года в селе Алыш Ошской области.

С ноября 1985-го по апрель 1991-го — первый секретарь ЦК Компаpтии Киргизии. С апреля по декабрь 1990 года — председатель Верховного Совета Кыргызстана. С сентября 1992-го — лидер Партии коммунистов Кыргызстана.

За заслуги награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Содружество», орденом «Манас» III степени, многими медалями.

В 2005 году за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом, пример бескорыстного служения Родине, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности Абсамату Масалиеву присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») с вручением особого знака «Ак Шумкар».

10 апреля 2008-го выпущена марка из серии «Герой Кыргызской Республики» с изображением Абсамата Масалиева. В честь него названы проспекты и улицы в Бишкеке, Оше, Караколе, Кызыл-Кие, Таш-Кумыре, айыльный округ в Кадамджайском районе. Бюст Абсамата Масалиева установлен на Аллее выдающихся государственных деятелей в Бишкеке и на центральной площади Баткена.

Фото из интернета. Марка с изображением Абсамата Масалиева

Умер 1 августа 2004 года.

Родился профессор Владимир Плоских

Фото Кыргызско-Российского Славянского университета. Академик Владимир Плоских

Родился 10 апреля 1937 года в Акмолинске (Казахская ССР). Доктор исторических наук, профессор, академик Национальной академии наук КР, дважды лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.

Внес вклад в развитие исторической науки республики. Под его руководством проводили подводные археологические исследования на Иссык-Куле.

Опубликовал более 300 научных и научно-популярных трудов, в том числе 30 монографий, учебников и учебных пособий. Автор и редактор научно-популярной иллюстрированной энциклопедии «Наш Кыргызстан. Популярная историческая энциклопедия с древности до конца XIX века» и нескольких книг, в том числе художественных.

Умер 31 июля 2025 года.

