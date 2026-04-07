Общество
Сюжет: Атака на Иран

Этой ночью погибнет целая цивилизация. Трамп снова угрожает Ирану

«Я не хочу, чтобы это произошло, но, скорее всего, так и будет», — написал президент США в соцсети Truth Social. При этом он выразил надежду, что поскольку в Иране, по его словам, произошла «полная и тотальная смена режима», и теперь там якобы «преобладают другие, более умные и менее радикализированные» лидеры, «может быть, произойдет что-то революционно замечательное», пишет DW.

Между тем ВВС США нанесли новый удар по острову Харк в Персидском заливе, через который проходит 90 процентов иранского нефтяного экспорта. Власти Ирана также заявили об американских ударах по двум мостам и железнодорожной станции. Ранее режим аятолл призвал молодежь окружить «живыми цепями» электростанции страны из-за угроз ударов США.

Трамп 5 апреля написал, что во вторник в Иране будет «день электростанций и мостов», потребовав открыть «чертов» Ормузский пролив. В следующем посте глава Белого дома установил Тегерану финальный срок: «вторник, 8 вечера по времени Восточного побережья США». По бишкекскому времени это 4.00 8 апреля.
Материалы по теме
Атака на Иран. Моджтаба Хаменеи тяжело ранен и может быть без сознания — СМИ
Кыргызстан доставил 129 тонн гуманитарной помощи в Иран
Атака на Иран. Тегеран отверг предложение США о временном прекращении огня
Отключение интернета в Иране побило мировой рекорд по длительности
Атака на Иран. Отставка генералов США, рост цен и удары ракет по дата-центрам
Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета
В США арестовали родственниц убитого иранского генерала Касема Сулеймани
Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
С начала операции против Ирана погибли 13 военнослужащих США и 365 пострадали
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан согласовали совместные патрули на&nbsp;границе Кыргызстан и Таджикистан согласовали совместные патрули на границе
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Бизнес
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
7 апреля, вторник
21:46
Этой ночью погибнет целая цивилизация. Трамп снова угрожает Ирану Этой ночью погибнет целая цивилизация. Трамп снова угро...
21:22
Мэр Оша проверил ход строительства ипотечного жилья
21:04
Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 апреля: дожди
20:45
Из Тюменской области выслали сотни мигрантов, но некоторым сделали исключение