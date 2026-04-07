Этой ночью погибнет целая цивилизация. Трамп снова угрожает Ирану

«Я не хочу, чтобы это произошло, но, скорее всего, так и будет», — написал президент США в соцсети Truth Social. При этом он выразил надежду, что поскольку в Иране, по его словам, произошла «полная и тотальная смена режима», и теперь там якобы «преобладают другие, более умные и менее радикализированные» лидеры, «может быть, произойдет что-то революционно замечательное», пишет DW.

Между тем ВВС США нанесли новый удар по острову Харк в Персидском заливе, через который проходит 90 процентов иранского нефтяного экспорта. Власти Ирана также заявили об американских ударах по двум мостам и железнодорожной станции. Ранее режим аятолл призвал молодежь окружить «живыми цепями» электростанции страны из-за угроз ударов США.

Трамп 5 апреля написал, что во вторник в Иране будет «день электростанций и мостов», потребовав открыть «чертов» Ормузский пролив. В следующем посте глава Белого дома установил Тегерану финальный срок: «вторник, 8 вечера по времени Восточного побережья США». По бишкекскому времени это 4.00 8 апреля.