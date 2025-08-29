17:50
Садыр Жапаров осмотрел строительство жилого комплекса «Асман Резиденс-1» в Оше

В ходе рабочей поездки в Ошскую область Садыр Жапаров ознакомился с ходом строительства жилого комплекса «Асман Резиденс-1», возводимого Государственной ипотечной компанией в южной столице. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

Председатель правления Государственной ипотечной компании Темиркул Балтабаев сообщил главе государства, что в рамках проекта строят восемь 12-этажных домов, в которых предусмотрено 543 квартиры. На данный момент выполняются работы по теплоизоляции до шестого этажа, возводятся наружные стены с шестого по двенадцатый этаж, ведется отделка фасада, внутренняя отделка и установка окон.

Проект также включает спортивные и детские площадки, подземный паркинг, объекты общественного питания и торговые центры. Жилой комплекс расположится на территории площадью 1,3 гектара.

Садыр Жапаров подчеркнул, что при строительстве необходимо уделять особое внимание качеству работ и используемых материалов, чтобы обеспечить надежность и комфорт для будущих жителей.
