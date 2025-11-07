13:55
Общество

В Токмоке в рамках государственной ипотеки построят более 1 тысячи 900 квартир

Фото управделами президента. Каныбек Туманбаев ознакомился со строительством жилого комплекса в Токмоке

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев ознакомился с ходом строительства жилого комплекса из 29 блоков в Токмоке, возводимого на ипотечной основе. Проект предусматривает строительство 1 тысячи 905 квартир, включая 9 девятиэтажных и 20 15-этажных жилых домов, сообщила пресс-служба управделами главы государства.

Возведение домов идет по графику и с соблюдением всех стандартов качества.

На каждом этаже располагается по пять квартир, в каждой из которых установят индивидуальный газовый котел. Дома подключены к центральной канализации, при строительстве используют энергоэффективные технологии.

На территории комплекса предусмотрены все условия для комфортного проживания: детские и спортивные площадки, зеленые зоны, пешеходные дорожки, просторные парковки, школа и детский сад в шаговой доступности.

Жилой комплекс — важный социальный проект, реализуемый в рамках инициативы президента по обеспечению граждан доступным жильем.

«По поручению главы государства во всех регионах страны строится доступное, качественное и безопасное жилье для каждой семьи. Крупный проект в Токмоке — наглядный пример этой политики», — отметил Каныбек Туманбаев.

управделами президента
Фото управделами президента. Строительство жилого комплекса в Токмоке

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350063/
просмотров: 286
