Жители новостроек Бишкека обратились к президенту из-за угрозы сноса домов

В Бишкеке жители жилмассивов «Ак-Ордо-3», «Кудайберген», «Тынчтык», «Ата-Журт», «Орок-107» и ряда других контуров собрались на митинг и обратились с просьбой к президенту Садыру Жапарову вмешаться в ситуацию.

Поводом стало уведомление, распространенное 4 октября Ленинской районной администрацией. В документе говорится, что все дома, построенные после 2021 года, должны быть добровольно снесены в течение десяти дней. В противном случае снос будет произведен соответствующими органами. Это сообщение вызвало тревогу и недовольство среди жителей.

По данным местных жителей, Министерство сельского хозяйства ранее выдало заключение о том, что эти земли «непригодны для сельхозназначения». Однако мэрия настаивает на том, что территории должны использоваться исключительно в аграрных целях.

В то же время архитектурное управление выдало нумеровку домов, составило схемы и карты. На основании этих данных комиссия по земельной амнистии ведет свою работу.

Жители требуют провести тщательную проверку законности распространенных уведомлений и призывают привлечь к ответственности сотрудников муниципалитета и прокуратуры, причастных к этой ситуации.