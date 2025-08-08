11:15
Общество

Спустя 15 лет. В жилмассив «Кен-Сай» Оша обещают провести свет до конца года

В жилмассив «Кен-Сай» Оша проведут электричество до конца года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, электрическую подстанцию, строительство которой остановилось на полпути, передали Министерству энергетики. Ведомство ее восстанавливает. Так, планируется до конца года этот район обеспечить электроэнергией.

Кроме того, мэр города Женишбек Токторбаев поручил отремонтировать не работающую в течение 20 лет водонасосную станцию и в кратчайшие сроки решить проблему с поливной водой.

В муниципалитете напомнили, что 15 лет назад 3 тысячам жителей Оша в «Кен-Сае» выделили 800 гектаров земли под жилищное строительство. Однако из-за отсутствия необходимых условий (электричества, питьевой и поливной воды) переселение затягивалось. Теперь по поручению градоначальника ведут работы по адаптации массива «Кен-Сай» для проживания.

Отметим, 25 июля ГКНБ сообщил о задержании четырех человек по делу о хищении более 115 миллионов сомов, выделенных на строительство инженерной инфраструктуры в жилмассиве «Кен-Сай»  Оша. 
