Минтранс Кыргызстана рассказал, какие дороги отремонтирует в 2026 году

В строительный сезон 2026 года в стране планируется ремонт стратегических и дорог местного значения, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, по статье «Государственные капитальные вложения» предусмотрены строительство и ремонт 700 километров дорог, а по титульному списку — 457 километров. При этом в ходе реализации проектов возможны отдельные изменения и дополнения.

В настоящее время за счет государственного бюджета продолжается строительство трасс Балыкчи — Боконбаево — Каракол, Нарын — Баетово, Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка и Сафаровка — Барпы.

Также будут продолжены работы на следующих объектах:

— дополнительные пять сооружений на альтернативной автодороге север — юг;

— трасса национального значения Барскоон — Бедель;

— Северная объездная дорога Бишкека;

— автодорога Лебединовка — ГЭС-5;

— трасса Бишкек — Кант;

— дорога Арашан — Чункурчак;

— трасса Бишкек — Кунтуу — Шопоков.

Кроме того, за счет инвестиционных проектов продолжатся работы:

— реконструкция автодороги Суусамыр — Талас — Тараз (IV фаза) протяженностью 93 километра;

— на участке Корумду — Балбай Баатыр протяженностью 79,3 километра;

— на участке от села Барскоон до Каракола протяженностью 75 километров.

Новые проекты:

— улица Профсоюзная — 8,5 километра;

— дорога к новому Ошскому рынку — 8,7 километра;

— объездная трасса Чолпон-Аты — 15 километров;

— укладка асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 14,5 километра автодороги Бозучук — Жыргалан в Ак-Суйском районе;

— проектирование и строительство альтернативной трассы протяженностью 8,5 километра к горнолыжной базе «Жыргалан» («Ала-Тоо Резорт»), а также подъездных и технологических дорог;

— реконструкция 15 километров автодороги Джети-Огуз — Койсары (курорт «Джети-Огуз»);

— проектирование и строительство трассы Тамдык — Кишемиш — Донен — Булак-Баши протяженностью 51 километр.