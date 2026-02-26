14:24
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Кыргызча

1-апрелден тарта унааларды кайра каттоо онлайн жүргүзүлөт

Үстүбүздөгү жылдын 1-апрелинен тарта унаалар «Түндүк» тиркемеси аркылуу каттоодон онлайн өтө башташат. Бул тууралуу президенттин Иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев «Унаа» кызматынын Ош шаарындагы борборуна барган учурда билдирди.

Анын айтымында, мындан ары унааларды каттатуу үчүн мекемеге баруунун кажети жок болот. Мындай жол элди кезекте тургузуп кыйнабай, аралыктан эле оңой жол менен унааларды каттоого өбөлгө түзөт. Мындан тышкары документтерди жана номерди үйүнө жеткирүү кызматы ишке кирет.

«1-апрелден тарта «Унаага» номер менен техникалык паспортту алуу үчүн гана келесиздер. Учурда бирдиктүү терезе иштеп жатат",-деп мекемеге келген жарандарга кайрылган ал.

Туманбаев андан сырткары, мекеменин жаңы имаратынын курулушу менен таанышып, каржысын толук бөлүп берүүнү тапшырган. Ошондой эле имарат быйыл пайдаланууга берилерин белгилеген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363681/
Кароо: 109
Басууга
Теги
«Теплые Ключи» эс алуу жайындагы кырсык: Унаа аскадан кулап, үч адам каза болду
Президент лично прибыл в ГП «Унаа» и заявил о начале жесткой реформы ведомства
Инструктору пытались дать взятку во время сдачи экзамена по вождению
Бишкекте унаа уурдоого шектүү кармалды
Транспорт департаментине жаңы унаалар тапшырылды
Внеплановая проверка: что происходит с заменой водительских удостоверений
Очереди и сбои в системе: сроки замены водительских прав могут продлить
В Манасе образовались очереди из-за замены водительских прав
ЖКККББ чет өлкөдөн келген унааларды 10 күндүн ичинде каттоо керектигин эскертти
Центр по регистрации транспорта работать не будет
Эң көп окулган жаңылыктар
23-февраль&nbsp;&mdash; Ата Мекенди коргоо күнү! 23-февраль — Ата Мекенди коргоо күнү!
Орозо &minus;2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт? Орозо −2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт?
УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды
Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады
26-февраль, бейшемби
13:15
ЖКда алимент төлөбөгөндөргө жазаны күчөтүү сунушталды ЖКда алимент төлөбөгөндөргө жазаны күчөтүү сунушталды
13:05
1-апрелден тарта унааларды кайра каттоо онлайн жүргүзүлөт
12:35
Жогорку Кеңештин төрагасынын алдында жаштар кеңеши түзүлдү
12:05
Пайдалуу кеңеш: Эркектердин ден соолугуна эң пайдалуу 5 азык аталды
11:43
Ысык-Көлдө бир аял өзүн өрттөп каза болду. Окуянын чоо-жайы