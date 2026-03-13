Кыргызстанда жүздөн ашык маданий мекемеге кызматтык унаалар берилет

Быйыл Кыргызстандагы 117 маданият мекемеси кызматтык унаалар берилет. Бул тууралуу «Биринчи» радиосуна Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Союзбек Надырбеков билдирди.
Ал мамлекет акыркы убакта маданият тармагында материалдык-техникалык камсыздоосуна өзгөчө көңүл буруп жатканын баса белгиледи. Бул жылы министрликтин бюджети 6,4 миллиард сомду түзөт. Мындан тышкары, ири иш-чараларга кошумча каражат бөлүнүп жатат.
Эскерте кетсек, 2025-жылы Министрлер кабинети министрликке 72 жаңы унаа тапшырган. Алардын катарында беш чоң автобус, 10 орто автобус жана 57 микроавтобус бар.