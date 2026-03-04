Бесплатная замена водительских прав в Кемине. Очереди и неожиданные расходы

Житель Кеминского района Чуйской области решил воспользоваться возможностью бесплатной замены бессрочного водительского удостоверения через мобильное приложение «Тундук», не выходя из дома. Как у него это получилось, он рассказал 24.kg.

По его словам, оформление заявки заняло всего десять минут, а через десять дней в приложении появилось уведомление о готовности удостоверения к выдаче.

Но сразу возникла проблема — заявитель не знал точного адреса, где можно получить водительское удостоверение. Попытка связаться по номеру телефона, указанному в приложении, не увенчалась успехом, по ту сторону никто не отвечал. Ему пришлось искать информацию в интернете.

Основной адрес пункта выдачи Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава Кеминского района находится в Токмоке по адресу: 1-й микрорайон, улица Фрунзе, 1. График работы — с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 14.00).

Позвонив по телефону, он узнал, что удостоверение нужно получать в Кемине. Однако точный адрес ему предоставить не смогли, и после поиска в интернете он выяснил, что по указанному адресу находится только Кеминский акимиат, а само водительское удостоверение можно получить исключительно в Токмоке.

При посещении пункта выдачи в Токмоке мужчина обнаружил, что помещение похоже на сарай, а очередь для получения удостоверений формируется на открытом воздухе, под дождем.

Жители в очереди сообщили, что после сдачи паспорта водительское удостоверение выдают только на следующий день, что вызвало у заявителя опасение за сохранность документов.

«Бесплатная замена обошлась мне в 700 сом на бензин, и я решил больше не пытаться забрать свои права, пока не создадут нормальные условия для получения», — рассказал житель Кеминского района.

Он призвал компетентные органы обратить внимание на работу Чуйского Токмокского отдела выдачи водительских удостоверений и создать комфортные и безопасные условия для жителей отдаленных районов, которые вынуждены преодолевать десятки километров и тратить значительные средства на дорогу.

Напомним, управляющий делами президента КР Каныбек Туманбаев сообщил, что замена бессрочных водительских прав продлена до конца 2026 года. Заявку на замену документа можно подать как по средствам онлайн-сервиса «Тундук», так и посетив районный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава. Услуга пока бесплатная.

