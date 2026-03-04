Бесплатная замена водительских прав в Кемине. Очереди и неожиданные расходы

Житель Кеминского района Чуйской области решил воспользоваться возможностью бесплатной замены бессрочного водительского удостоверения через мобильное приложение «Тундук», не выходя из дома. Как у него это получилось, он рассказал 24.kg.
По его словам, оформление заявки заняло всего десять минут, а через десять дней в приложении появилось уведомление о готовности удостоверения к выдаче.
Но сразу возникла проблема — заявитель не знал точного адреса, где можно получить водительское удостоверение. Попытка связаться по номеру телефона, указанному в приложении, не увенчалась успехом, по ту сторону никто не отвечал. Ему пришлось искать информацию в интернете.
Позвонив по телефону, он узнал, что удостоверение нужно получать в Кемине. Однако точный адрес ему предоставить не смогли, и после поиска в интернете он выяснил, что по указанному адресу находится только Кеминский акимиат, а само водительское удостоверение можно получить исключительно в Токмоке.
При посещении пункта выдачи в Токмоке мужчина обнаружил, что помещение похоже на сарай, а очередь для получения удостоверений формируется на открытом воздухе, под дождем.
Жители в очереди сообщили, что после сдачи паспорта водительское удостоверение выдают только на следующий день, что вызвало у заявителя опасение за сохранность документов.
«Бесплатная замена обошлась мне в 700 сом на бензин, и я решил больше не пытаться забрать свои права, пока не создадут нормальные условия для получения», — рассказал житель Кеминского района.
Он призвал компетентные органы обратить внимание на работу Чуйского Токмокского отдела выдачи водительских удостоверений и создать комфортные и безопасные условия для жителей отдаленных районов, которые вынуждены преодолевать десятки километров и тратить значительные средства на дорогу.
