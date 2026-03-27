11:02
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.07
Общество

Соцработникам в городах разрешили доплаты: что меняется

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление № 184 от 30 марта 2022 года, регулирующее условия оплаты труда работников системы социального обеспечения.

Согласно документу, местные органы самоуправления городов республиканского значения получили право устанавливать дополнительные выплаты и надбавки к должностным окладам сотрудников за счет средств местного бюджета. Размер и порядок таких доплат определяют решениями городских кенешей.

Читайте по теме
С 1 апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана

Отмечается, что изменения направлены на совершенствование системы оплаты труда и дополнительное стимулирование работников социальной сферы.

Органам местного самоуправления рекомендовано принять необходимые меры для реализации нововведений.

Контроль за исполнением постановления возложен на администрацию президента.

Документ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367665/
просмотров: 345
Версия для печати
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
MEGA укрепляет связь страны&nbsp;&mdash; новые улучшения в&nbsp;городах и&nbsp;селах MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк&nbsp;КР, аккредитованный в&nbsp;Зеленом климатическом фонде «Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
27 марта, пятница
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 марта Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 март...
10:48
Мэрия Бишкека опровергла слухи о продаже стадиона «Алга» и ввела ограничения
10:46
Страны ОДКБ согласовали план региональной операции «Нелегал-2026»
10:34
Сборная Турции вышла в финал евроквалификации чемпионата мира по футболу
10:21
Драка в Бишкеке: задержаны участницы, родителей привлекли к ответственности