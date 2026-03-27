Соцработникам в городах разрешили доплаты: что меняется

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление № 184 от 30 марта 2022 года, регулирующее условия оплаты труда работников системы социального обеспечения.

Согласно документу, местные органы самоуправления городов республиканского значения получили право устанавливать дополнительные выплаты и надбавки к должностным окладам сотрудников за счет средств местного бюджета. Размер и порядок таких доплат определяют решениями городских кенешей.

Отмечается, что изменения направлены на совершенствование системы оплаты труда и дополнительное стимулирование работников социальной сферы.

Органам местного самоуправления рекомендовано принять необходимые меры для реализации нововведений.

Контроль за исполнением постановления возложен на администрацию президента.

Документ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2026 года.