Общество

Сотрудникам Гидрометслужбы при МЧС установят надбавку в 20 тысяч сомов

Президент Садыр Жапаров поручил кабинету министров установить с 1 января 2026 года ежемесячную надбавку к заработной плате сотрудникам Гидрометеорологической службы при Министерстве чрезвычайных ситуаций, не относящимся к категории госслужащих.

Как говорится в распоряжении главы государства № 37, размер надбавки составит 20 тысяч сомов в месяц.

Отмечается, что решение принято для повышения эффективности деятельности работников Гидрометслужбы.

Документ также принят в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 Указа президента «О введении запрета (моратория) на увеличение штатной численности и заработной платы работников государственных органов и органов местного самоуправления, в том числе технического и обслуживающего персонала» от 3 сентября 2024 года № 247.

Согласно распоряжению, кабинету министров поручено обеспечить реализацию решения в установленном порядке.
