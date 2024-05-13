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Власть

Зарплата соцработников в регионах Кыргызстана — 13 тысяч сомов

На заседании комитета Жогорку Кенеша по соцполитике депутат Жылдыз Садырбаева поинтересовалась, какую зарплату получают социальные работники в регионах.

Начальник управления поддержки семьи и защиты детей Минтруда Бакыт Тодогелдиев ответил, что сегодня соцработники получают заработную плату в 13 тысяч сомов.

«Зарплату подняли с апреля 2022 года. Раньше они получали 6,5 тысячи сомов. Соцработники обслуживают на дому инвалидов и престарелых. По вопросам детей действующих соцработников нет», — сказал Бакыт Тодогелдиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293816/
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