Общество

День работника ЖКХ. В Бишкеке объявили о повышении зарплат на 50 процентов

В Бишкеке на столичной арене «Жаштык» впервые прошло масштабное мероприятие, посвященное Дню работника жилищно-коммунального хозяйства. В нем приняли участие более 4 тысяч 800 сотрудников муниципальных предприятий города.

На торжество пригласили работников департамента городского хозяйства, а также муниципальных предприятий «Тазалык», «Бишкексвет», «Бишкекгорлифт», «Бишкекзеленстрой», «Бишкекводоканал», «Бишкекское агентство ритуальных услуг» и «Бишкекасфальтсервис».

Мэр столицы Айбек Джунушалиев поздравил работников отрасли с профессиональным праздником. Он сообщил, что зарплата сотрудников «Тазалыка», «Бишкекзеленстроя» и «Бишкекского агентства ритуальных услуг» увеличена на 50 процентов. Кроме того, вместо двух премий в год работники будут получать четыре.

По словам главы города, также рассматривается вопрос повышения заработной платы для сотрудников «Бишкекводоканала» и других муниципальных предприятий.

«Понимая значимость вашей работы и ваш вклад в развитие города, мы приняли такое решение, чтобы поддержать и дополнительно мотивировать вас. В свою очередь просим вас сделать все возможное, чтобы вернуть Бишкеку статус по-настоящему зеленого города», — сказал Айбек Джунушалиев.

В рамках мероприятия муниципальным предприятиям передали новую специализированную технику.
МП «Бишкекасфальтсервис» получило 22 единицы техники, «Бишкекводоканал» — 8, «Бишкексвет» — 8.

Отличившихся сотрудников муниципальных предприятий наградили почетными грамотами, благодарственными письмами и наручными часами.

Также среди участников мероприятия провели розыгрыш призов. Работники ЖКХ получили сертификаты на поездки в Турцию и Ташкент.

Праздничную программу сопровождал концерт с участием известных артистов и творческих коллективов. Перед гостями выступили Съездбек Искеналиев, Алтынай Нарбаева, Гульнур Сатылганова, Динара Акулова, Омар, фольклорный ансамбль «Кыргыз руху», Маликадина и ансамбль танца «Семетей».
