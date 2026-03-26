Общество

В Бишкеке открывается уникальная выставка искусства эбру — рисования на воде

31 марта в Бишкеке открывается выставка эбру. Об этом сообщает Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

Мероприятие, организованное общественным фондом «Эбристан» при поддержке посольства Турции в Кыргызстане, станет ярким символом культурного сближения двух народов.

Фото музея ИЗО

В рамках выставки посетители смогут не только увидеть готовые произведения мастеров, но и стать свидетелями мастер-классов — воссоздания на поверхности воды в технике эбру государственных флагов Турции и Кыргызстана, а также символа Баткенской области — цветка Айгуль. Гости смогут вплотную соприкоснуться с процессом рождения этого удивительного искусства.

Эбру — древнее турецкое искусство «рисования на воде», заключающееся в создании узоров нерастворимыми красками на поверхности загущенной жидкости с последующим переносом изображения на бумагу, ткань или дерево. Техника, часто называемая «турецким мраморированием» или «танцующими красками», сочетает медитативность, импровизацию и уникальность каждого оттиска, позволяя создавать шедевры даже новичкам.
