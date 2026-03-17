В Бишкеке возле детской онкологии высадили около тысячи роз

В Бишкеке на территории детской онкологии при Национальном центре охраны материнства и детства прошла акция весенней посадки цветов под названием «1000 роз».

Для представителя онко-мастерской Алмагуль Ибраевой акция посадки роз и деревьев — своеобразное доказательство того, что рак можно победить. По ее словам, такие инициативы дают надежду пациентам и их семьям.

«Про нее говорят — женщина-праздник. До этого мы сажали деревья в парке, это тоже была ее идея. Алмагуль хотела сделать дни детей, которые проводят здесь время, немного счастливее, чтобы эти цветы их радовали», — говорит об идейном вдохновителе акции высадки роз Шаирбу Сагынбаева.

Она основательница онко-мастерской «Вместе ради жизни». В ней женщины, победившие рак, шьют и вяжут различные изделия. Затем продают их, а вырученные средства передают на оплату химиотерапии пациентов.

Шаирбу Сагынбаева

В том же году всемирная служба новостей BBC включила Шаирбу Сагынбаеву в список BBC 100 Women — 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира.

В 2023 году объединению удалось собрать 4 миллиона 700 тысяч сомов. Эти средства передали людям, которые боролись с тяжелой болезнью.

Шаирбу Сагынбаева не понаслышке знает о борьбе с онкологией. Мужественная кыргызстанка три года вместе с врачами боролась против рака.

Тамара Жердева — дочь руководителя питомника — не только привезла саженцы, но и консультировала участников акции, как правильно их высаживать.

Во время акции возле здания центра было высажено около полутора тысяч кустов роз. Саженцы безвозмездно предоставил питомник «Жердев сад».

«Мы очень хотим, чтобы наш Бишкек был красивым, цветущим и зеленым. Поэтому вносим вклад в его развитие. Это сделано для того, чтобы маленькие пациенты видели не унылую больницу, а чтобы их взгляд радовался», — поделилась Тамара Жердева.

По ее словам, питомник предоставил 65 сортов роз различных размеров и оттенков. Она отметила, что при посадке корневую шейку растения обязательно нужно заглублять в землю, иначе вместо розы может вырасти шиповник.

По словам Алмагуль Ибраевой, каждая женщина, когда сажает дерево или цветок, тем самым благодарит судьбу за исцеление. Сажая растения, участницы акции желают здоровья и благополучия всему миру.

Алмагуль Ибраева и Шаирбу Сагынбаева — женщины, одержавшие победу над тяжелой болезнью. Они не боятся говорить о своем опыте и стремятся делать мир светлее, зеленее и счастливее. Останавливаться на достигнутом они не собираются — впереди у них новые инициативы и проекты.

Для подготовки территории к акции Алмагуль Ибраева договорилась с Министерством обороны. Военнослужащие помогли выкопать лунки для посадки роз.

Поддержали инициативу и представители местных властей. Гостем акции стал заместитель акима Ленинского района Бишкека Нурсултан Бейшенбек уулу.

«Подобные мероприятия очень нужны — это надежда на жизнь и лечение. В этой акции женщины видят, что они не одни, а рядом такие же сильные люди. Это придает им стимул жить и бороться», — отметил он.

Отдельную благодарность Алмагуль Ибраева выразила вице-мэру столицы Рамизу Алиеву.

Акимиат района помогает в организации подобных мероприятий. В частности, для акции предоставили чернозем, а к работам привлекались сотрудники муниципальных предприятий.

По ее словам, он помог организовать место для посадки деревьев во время прошлой акции в сквере на улице Боталиева.

В дальнейшем активистка планирует присвоить этому безымянному скверу символичное название — «Парк жизни». Сейчас она занимается сбором необходимых документов. Ранее саженцы деревьев для акции также предоставлял директор муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой».