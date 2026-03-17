В Бишкеке возле детской онкологии высадили около тысячи роз

В Бишкеке на территории детской онкологии при Национальном центре охраны материнства и детства прошла акция весенней посадки цветов под названием «1000 роз».
Для представителя онко-мастерской Алмагуль Ибраевой акция посадки роз и деревьев — своеобразное доказательство того, что рак можно победить. По ее словам, такие инициативы дают надежду пациентам и их семьям.
«Про нее говорят — женщина-праздник. До этого мы сажали деревья в парке, это тоже была ее идея. Алмагуль хотела сделать дни детей, которые проводят здесь время, немного счастливее, чтобы эти цветы их радовали», — говорит об идейном вдохновителе акции высадки роз Шаирбу Сагынбаева.
Она основательница онко-мастерской «Вместе ради жизни». В ней женщины, победившие рак, шьют и вяжут различные изделия. Затем продают их, а вырученные средства передают на оплату химиотерапии пациентов.
В том же году всемирная служба новостей BBC включила Шаирбу Сагынбаеву в список BBC 100 Women — 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира.
Представительница Кыргызстана вошла в этот престижный международный рейтинг.
Шаирбу Сагынбаева не понаслышке знает о борьбе с онкологией. Мужественная кыргызстанка три года вместе с врачами боролась против рака.
Тамара Жердева — дочь руководителя питомника — не только привезла саженцы, но и консультировала участников акции, как правильно их высаживать.
«Мы очень хотим, чтобы наш Бишкек был красивым, цветущим и зеленым. Поэтому вносим вклад в его развитие. Это сделано для того, чтобы маленькие пациенты видели не унылую больницу, а чтобы их взгляд радовался», — поделилась Тамара Жердева.
По ее словам, питомник предоставил 65 сортов роз различных размеров и оттенков. Она отметила, что при посадке корневую шейку растения обязательно нужно заглублять в землю, иначе вместо розы может вырасти шиповник.
По словам Алмагуль Ибраевой, каждая женщина, когда сажает дерево или цветок, тем самым благодарит судьбу за исцеление. Сажая растения, участницы акции желают здоровья и благополучия всему миру.
Алмагуль Ибраева и Шаирбу Сагынбаева — женщины, одержавшие победу над тяжелой болезнью. Они не боятся говорить о своем опыте и стремятся делать мир светлее, зеленее и счастливее. Останавливаться на достигнутом они не собираются — впереди у них новые инициативы и проекты.
Для подготовки территории к акции Алмагуль Ибраева договорилась с Министерством обороны. Военнослужащие помогли выкопать лунки для посадки роз.
Поддержали инициативу и представители местных властей. Гостем акции стал заместитель акима Ленинского района Бишкека Нурсултан Бейшенбек уулу.
«Подобные мероприятия очень нужны — это надежда на жизнь и лечение. В этой акции женщины видят, что они не одни, а рядом такие же сильные люди. Это придает им стимул жить и бороться», — отметил он.
Отдельную благодарность Алмагуль Ибраева выразила вице-мэру столицы Рамизу Алиеву.
По ее словам, он помог организовать место для посадки деревьев во время прошлой акции в сквере на улице Боталиева.
В дальнейшем активистка планирует присвоить этому безымянному скверу символичное название — «Парк жизни». Сейчас она занимается сбором необходимых документов. Ранее саженцы деревьев для акции также предоставлял директор муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой».