В Бишкеке 24 марта возможны дожди. Температура воздуха ожидается +17 градусов.

У кого намечается той

Максат Асаналиев

Родился 24 марта 1978 года. Генеральный прокурор КР.

Марлен Маматалиев

Родился 24 марта 1981 года. Торага Жогорку Кенеша.

Памятные даты

В Кыргызстане произошла смена власти

24 марта 2005 года в результате так называемой тюльпановой революции произошла смена власти.

Многотысячная толпа сторонников оппозиции взяла штурмом здание правительства. Во время штурма большинство представителей власти успели покинуть Дом правительства до того, как он перешел в руки оппозиции. Среди покинувших административное здание был и президент Кыргызстана Аскар Акаев.

Ставший главой государства Курманбек Бакиев распорядился сделать 24 марта красной датой календаря и Днем народной революции.

Новые власти летом 2012-го исключили 24 марта из перечня праздников.

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно 24 марта — в день, когда в 1882-м немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины.

Этот день учрежден в 1982-м по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями и приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза — палочки Коха.

Международный день борьбы с депрессией

Отмечается ежегодно 24 марта с целью привлечения внимания людей к проблемам психического здоровья.

Депрессия — самое распространенное психическое расстройство, при котором у больного пропадает интерес к жизни, снижаются самооценка и трудоспособность, преобладают плохое настроение, подавленность и сильное чувство вины.

Это серьезное заболевание, которое требует профессионального лечения.

Для привлечения внимания людей, медиков, узких специалистов, социальных служб на подобные заболевания и была учреждена сегодняшняя международная дата.

Люди, которые меняли мир

Родился тренер Николай Арзамасцев

Николай Арзамасцев

Родился 24 марта 1937 года. Советский, кыргызский тренер по баскетболу, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Киргизской ССР, педагог, профессор.

Один из создателей Национального олимпийского комитета Кыргызстана.

Стал одним из первых мастеров спорта СССР по баскетболу. Способствовал развитию баскетбольной школы Киргизии. Был главным тренером мужской команды республики.

Наряду с тренерской деятельностью Николай Арзамасцев вел активную педагогическую деятельность на кафедре физического воспитания Фрунзенского политехнического института. Прошел путь от рядового преподавателя до профессора.

За время тренерской работы подготовил 29 мастеров спорта СССР и двух мастеров спорта международного класса.

Автор более 30 научных работ по организации физической культуры и спорта в вузах КР и развитию баскетбола в стране.

Умер 2 декабря 2011-го.

В Бишкеке ежегодно проводят баскетбольный турнир, посвященный памяти Николая Арзамасцева.

Умер актер Советбек Жумадылов

Родился 5 декабря 1932 года в селе Тепке Иссык-Кульской области Киргизской ССР.

С 1953-го — актер Кыргызского академического драматического театра.

В кино с 1955 года. Снялся в таких фильмах, как «Джура», «Небо нашего детства», «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Иссык-Куля», «Каныбек» и других.

Умер в 2001-м.

Куда сходить

