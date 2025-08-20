17:46
Общество

В городе Ош открылось генеральное консульство Казахстана

В городе Ош сегодня состоялась официальная церемония открытия генерального консульства Казахстана. Мероприятие было приурочено ко Дню Конституции Республики Казахстан. Об этом сообщает Посольство РК в КР.

По его данным, на церемонии открытия присутствовали первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев, заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамед Конуспаев, полпред президента в Ошской области Эльчибек Джантаев, мэр города Ош Женишбек Токторбаев, а также представители других консульских учреждений города.

Эльчибек Джантаев отметил, что открытие генконсульства Казахстана в городе Ош внесет большой вклад в укрепление дружеских и партнерских отношений между двумя странами.

По словам генерального консула Казахстана в городе Ош Муктара Карибая, консульство функционирует в южной столице на протяжении 13 лет.  

«Оно было открыто в 2012 году. Ранее имело статус консульства, а с 2025 года изменило статус на генеральное консульство. Его открытие проходит накануне официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан. На церемонии открытия говорили о дружбе и единстве. В этом году отмечается 180-летие казахского поэта Абая Кунанбаева. Мэр Оша объявил, что одной из крупных улиц города будет присвоено имя поэта. Мы восприняли это с большой радостью», — сказал он.

Генконсульство Казахстана находится по адресу: город Ош, микрорайон «Резиденция», 6-я улица, дом № 18.

Отметим, что президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 21 августа прибудет с официальным визитом в Кыргызскую Республику.
